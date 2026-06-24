Анна Саливанчук, похудев на 8 килограмм, продемонстрировала ягодицы в бикини у бассейна в Карпатах

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Актриса Анна Саливанчук продемонстрировала фигуру в белом купальнике и поделилась снимками с отдыха в Карпатах, где наслаждается сочетанием работы и отдыха.

Украинская актриса Анна Саливанчук вновь привлекла внимание поклонников. Звезда опубликовала новые фото с отдыха среди горных пейзажей. На снимках она позирует у бассейна в элегантном белом купальнике. Артистка продемонстрировала результат изменений, которых добилась в последнее время. Ранее знаменитость рассказывала, что ей удалось сбросить 8 килограммов благодаря специальным процедурам. Свой отдых она совместила с профессиональными делами.

«Замечательно, когда твоя профессия позволяет одновременно работать и отдыхать!» — написала Анна Саливанчук в своём Instagram.

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Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

На фотографиях актриса проводит время у воды, а вокруг неё открывается живописная панорама Карпат. Такой формат отдыха стал для Анны способом перезагрузиться, не выпадая из рабочего ритма. Её подписчики, как всегда, засыпали звезду комплиментами.

Напомним, ранее Анна Саливанчук потрясла всех исчезновением своего отца, народного депутата, из жизни их детей и о том, как это на них повлияло.

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