- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 313
- Время на прочтение
- 1 мин
Возвращение лидера: сборная Украины по волейболу одержала одну из самых громких побед в истории
"Сине-желтые" в Лиге наций обыграли Бразилию, которая является третьим номером мирового рейтинга.
Мужская сборная Украины по волейболу сенсационно победила команду Бразилии в своем пятом матче сезона в Лиге наций.
"Сине-желтые" обыграли бразильцев со счетом 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21).
Самым результативным игроком сборной Украины в этом поединке стал Олег Плотницкий, который провел свой первый матч после возобновления карьеры в национальной команде. До этого он в последний раз играл за "сине-желтых" еще в 2023 году.
Отметим, что сборная Бразилии — третий номер мирового рейтинга. Для украинцев это первая в истории победа над бразильцами. До этого наша команда дважды проигрывала им в очных противостояниях.
Полное видео матча Украина — Бразилия
В стартовом матче сезона Лиги наций сборная Украины проиграла Японии (0:3), во втором — победила Китай (3:1), в третьем — одолела Кубу (3:0), а в четвертом — проиграла Польше (2:3).
За победу над бразильцами сборная Украины получила 13,98 балла в мировой рейтинг и поднялась на промежуточное пятое место в таблице Лиги наций.
Следующий поединок в Лиге наций украинцы проведут в четверг, 25 июня против Италии. Начало встречи — в 17:30 по киевскому времени.