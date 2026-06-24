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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
313
Время на прочтение
1 мин

Возвращение лидера: сборная Украины по волейболу одержала одну из самых громких побед в истории

"Сине-желтые" в Лиге наций обыграли Бразилию, которая является третьим номером мирового рейтинга.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олег Плотницкий

Олег Плотницкий / en.volleyballworld.com

Мужская сборная Украины по волейболу сенсационно победила команду Бразилии в своем пятом матче сезона в Лиге наций.

"Сине-желтые" обыграли бразильцев со счетом 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21).

Самым результативным игроком сборной Украины в этом поединке стал Олег Плотницкий, который провел свой первый матч после возобновления карьеры в национальной команде. До этого он в последний раз играл за "сине-желтых" еще в 2023 году.

Отметим, что сборная Бразилии — третий номер мирового рейтинга. Для украинцев это первая в истории победа над бразильцами. До этого наша команда дважды проигрывала им в очных противостояниях.

Полное видео матча Украина — Бразилия

В стартовом матче сезона Лиги наций сборная Украины проиграла Японии (0:3), во втором — победила Китай (3:1), в третьем — одолела Кубу (3:0), а в четвертом — проиграла Польше (2:3).

За победу над бразильцами сборная Украины получила 13,98 балла в мировой рейтинг и поднялась на промежуточное пятое место в таблице Лиги наций.

Следующий поединок в Лиге наций украинцы проведут в четверг, 25 июня против Италии. Начало встречи — в 17:30 по киевскому времени.

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Дата публикации
Количество просмотров
313
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