Анна Саліванчук після схуднення на 8 кілограмів блиснула сідницями в бікіні біля басейну в Карпатах

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Акторка Анна Саліванчук показала фігуру в білому купальнику та поділилася кадрами відпочинку в Карпатах, де насолоджується поєднанням роботи й релаксу.

Анна Саліванчук знову привернула увагу прихильників. Вона опублікувала нові фото з відпочинку серед гірських пейзажів. На кадрах зірка позує біля басейну в елегантному білому купальнику. Вона продемонструвала результат змін, яких досягла останнім часом. Раніше актриса розповідала, що їй вдалося позбутися 8 кілограмів завдяки спеціальним процедурам. Свій відпочинок вона поєднала з професійними справами.

«Прекрасно, коли твоя професія дозволяє працювати і відпочивати одночасно!» — написала Саліванчук у своєму Instagram.

Реклама

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

На світлинах акторка проводить час біля води, а навколо неї відкривається мальовнича панорама Карпат. Такий формат відпочинку став для неї способом перезавантажитися, не випадаючи з робочого ритму. Її підписники традиційно засипали зірку компліментами.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук шокувала зникненням батька-нардепа з життя їхніх дітей та як це вплинуло на них.

Новини партнерів