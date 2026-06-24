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- Гламур
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Анна Саліванчук після схуднення на 8 кілограмів блиснула сідницями в бікіні біля басейну в Карпатах
Акторка показала себе на відпочинку.
Акторка Анна Саліванчук показала фігуру в білому купальнику та поділилася кадрами відпочинку в Карпатах, де насолоджується поєднанням роботи й релаксу.
Анна Саліванчук знову привернула увагу прихильників. Вона опублікувала нові фото з відпочинку серед гірських пейзажів. На кадрах зірка позує біля басейну в елегантному білому купальнику. Вона продемонструвала результат змін, яких досягла останнім часом. Раніше актриса розповідала, що їй вдалося позбутися 8 кілограмів завдяки спеціальним процедурам. Свій відпочинок вона поєднала з професійними справами.
«Прекрасно, коли твоя професія дозволяє працювати і відпочивати одночасно!» — написала Саліванчук у своєму Instagram.
На світлинах акторка проводить час біля води, а навколо неї відкривається мальовнича панорама Карпат. Такий формат відпочинку став для неї способом перезавантажитися, не випадаючи з робочого ритму. Її підписники традиційно засипали зірку компліментами.
Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук шокувала зникненням батька-нардепа з життя їхніх дітей та як це вплинуло на них.