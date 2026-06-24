Литовський ексфутболіст загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Ігнас Кайлюс / facebook.com/fksuduva

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На війні проти російських окупантів, захищаючи Україну, загинув колишній литовський футболіст Ігнас Кайлюс.

Про це у себе в соцмережах повідомив його колишній клуб “Судува”.

Кайлюсу було 25 років. Він вступив до лав ЗСУ в лютому 2026 року та служив помічником гранатометника.

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Район, де він 2 червня виконував останнє бойове завдання, був обстріляний росіянами, після чого зв'язок з ним обірвався.

“Ми памятаємо і пам'ятатимемо Ігнаса Кайлюса як людину, яка завжди випромінювала позитивну енергію. Колишній гравець “Судуви Б” віддав своє життя, захищаючи свободу України та всіх нас від агресорів, добро від зла, світло від темряви. Спочивай з миром, герою!

Підтримуйте обрані вами фонди, які допомагають Україні боротися, а пам'ять про Ігнаса ми вшануємо під час матчу 6 липня”, — йдеться у заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув призер Паралімпійських ігор.

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