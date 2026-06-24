Российские ретрансляторы в Беларуси внезапно остановили работу: Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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На территории Беларуси прекратили работу российские ретрансляторы, которые использовались для военных операций.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам в чате Whatsapp.

Ретрансляторы РФ прекратили свою работу в Беларуси — что известно

Президент подчеркнул, что украинское командование постоянно следит за ситуацией в Беларуси и работой там вражеской техники.

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«Значит, по имеющейся информации, которую мне докладывал Главком, а также разведка от 22 июня, соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона устанавливает, было ли это оборудование полностью демонтировано. Однако сам факт выведения техники из строя подтвержден.

«Демонтировали ли их или нет, я честно говоря пока не знаю. Но мы работаем над этим. И я очень внимательно слежу и в ежедневном докладе получил факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают», — подчеркнул президент.

Война в Украине — последние новости

Напомним, за последние три дня российские ударные беспилотники не фиксировались вдоль белорусско-украинской границы, хотя ранее такие маршруты активно использовались во время атак на Украину.

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Ранее, 19 июня, Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко, чтобы тот немедленно прекратил помогать России. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

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