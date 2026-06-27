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В команде Усика раскрыли планы боксера после отказа от титулов
Украинец намерен завершить карьеру поединками в США.
Сергей Лапин, директор команды украинского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал решение боксера отказаться от своих титулов.
"Как спортивный директор Усика, могу сказать, что это решение было принято с учетом будущего супертяжелого веса. Александр отказался от титулов боксерских организаций, чтобы дать Энтони Джошуа возможность побороться за них и объединить их.
Целью Александра всегда было завершить свою легендарную карьеру последними боями в США, где он хочет оставить последнюю главу своего боксерского наследия", — сказал Лапин в комментарии ESPN.
Лапин также отметил, что Усик решил сохранить титул The Ring, считающийся символом объединенного чемпионства. Александр также владел поясами WBC, WBA, IBF, а также второстепенным IBO.
Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира из Украины прокомментировал решение Усика освободить пояса.