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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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В команде Усика раскрыли планы боксера после отказа от титулов

Украинец намерен завершить карьеру поединками в США.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Усик

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Сергей Лапин, директор команды украинского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал решение боксера отказаться от своих титулов.

"Как спортивный директор Усика, могу сказать, что это решение было принято с учетом будущего супертяжелого веса. Александр отказался от титулов боксерских организаций, чтобы дать Энтони Джошуа возможность побороться за них и объединить их.

Целью Александра всегда было завершить свою легендарную карьеру последними боями в США, где он хочет оставить последнюю главу своего боксерского наследия", — сказал Лапин в комментарии ESPN.

Лапин также отметил, что Усик решил сохранить титул The Ring, считающийся символом объединенного чемпионства. Александр также владел поясами WBC, WBA, IBF, а также второстепенным IBO.

Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира из Украины прокомментировал решение Усика освободить пояса.

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Дата публикации
Количество просмотров
1101
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