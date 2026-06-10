У Польщі вибухнув скандал через "полювання на українців" в уряді

Сейм Польщі / © Сейм Польщі

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У Польщі спалахнула гостра політична суперечка після вимог представників правих сил пояснити присутність в уряді людей українського походження. Найрізкіше на такі заяви відреагував маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий, який назвав подібну риторику неприпустимою та такою, що нагадує небезпечні практики минулого.

Як повідомляє Polsat News, дискусія розгорілася після інтерв’ю заступника міністра науки Анджея Шептицького для TOK FM.

Посадовець пояснював, що для багатьох українців УПА асоціюється насамперед із боротьбою за незалежність та опором радянській владі. Він також зазначив, що в українській історичній пам’яті повстанців часто сприймають як людей, які вели безнадійну боротьбу за свободу, порівнявши їх із польськими «незламними солдатами».

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Під час засідання Сейму депутат від правої партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек різко розкритикував ці слова та поставив під сумнів перебування в уряді людей, які, на його думку, «ображають поляків».

Незалежний депутат Януш Ковальський, своєю чергою, заявив про початок парламентського контролю щодо так званої «українізації» державної адміністрації та направив запити до міністерств про кількість іноземців у державних структурах.

Такі висловлювання викликали хвилю критики з боку урядової коаліції. Голова фракції «Лівиці» Анна-Марія Жуковська заявила, що пошук політичних опонентів за етнічним походженням нагадує практики міжвоєнного періоду та веде до небезпечного націоналізму.

Представник «Громадянської коаліції» Збіґнєв Конвінський порівняв таку риторику з антисемітськими кампаніями в комуністичній Польщі 1968 року.

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Найгостріше відреагував маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий. З парламентської трибуни він заявив, що пошук в уряді людей українського чи єврейського походження є скандальним явищем і може призвести до переслідування інших груп громадян.

«Це скандал, що ви шукаєте в уряді людей українського чи єврейського походження, а за мить будете шукати геїв. Це скандал. Як маршалок Сейму я однозначно це засуджую», — наголосив Чажастий.

Підтримав таку позицію і віцемаршалок Сейму Шимон Головня. У дописі в соцмережі X він звинуватив правих політиків у «полюванні» на громадян, які відкрито говорять про своє українське походження, та висловив підтримку Анджею Шептицькому.

Попри заклики правих до відставки заступника міністра, представники урядової коаліції наголошують, що його слова були спробою пояснити українське бачення історії, а не виправданням діяльності УПА. Водночас вони засуджують спроби ставити під сумнів право громадян польської держави українського походження працювати в органах влади.

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Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Між Польщею та Україною виник скандал через рішення Зеленського присвоїти одній з військових частин почесного звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

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