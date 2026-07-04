«Бабусина кров ще на пальцях»: розповіді очевидців та нові подробиці кривавого удару по Сумах

Удар по Сумах 4 липня

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Четвертий загиблий внаслідок нічного удару по Сумах — чоловік, який був у критично важкому стані і помер у лікарні.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який був у критично важкому стані після удару КАБ по Сумах. Медики боролися за його життя, але врятувати не вдалося», — зазначив він.

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Загалом, за даними ОВА, від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних. Ще 33 людини постраждали.

Що розповіли місцеві жителі

Очевидці у коментарі «Суспільному» розповіли про перші хвилини після атаки.

«Он бабусина кров ще на пальцях, я їй турнікет накладав. Це добре, що я замовив турнікет і давлячу повязку, і бинти. У мене спочатку захиталося, у мене був приліт три місяці тому по нашому будинку, зараз все зашито. Ми перевірили — вікна цілі, кішку знайшов. А тут побачив 200-тих (загиблих — ред.), перед цим надавав допомогу бабусі, у неї ліва нога посічена вище коліна, три поранення серйозні, видно, уламками», — каже Юрій.

«Зі сторони проспекту кімната пошкоджена, вікна вилетіли. В момент вибуху в коридорі знаходились, почули про загрозу і в безпечне місце перейшли, всі цілі. Пил, задимлення пішло з тієї кімнати, люди кричали», — ділиться Станіслав.

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«Ми себе в місті Суми відчуваємо повністю незахищеними. Щось летить чи що?», –додає інша місцева жителька.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вдарила по Сумах, в епіцентрі удару багатоповерхівка. Серед загиблих — 34-річна мама з 5-річною дитиною.

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