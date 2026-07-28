Чому коти просяться на балкон: експертка розшифрувала, чого насправді хоче тварина

Експертка пояснила, чому кіт проситься на балкон / © Unsplash

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Коти дуже часто можуть сидіти біля балконних дверей та мявкати. Деяким людям може здаватися, що тварина хоче втекти, проте це не завжди так.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Наталія Грочал — фахівчиня з поведінки котів пояснила, що найчастіше кіт хоче на балкон через нудьгу, що виникає внаслідок браку фізичних вправ, активності та різноманітного оточення. Те, що кіт може спати кілька годин на день, не означає, що йому не потрібна стимуляція. Птахи за вікном, інші тварини, сніжинки, що кружляють, або навіть вуличний транспорт — це захопливі сигнали для кішки, що запускають її природні інстинкти спостерігачів та мисливців. Коли ці відчуття відсутні, кішка починає висловлювати розчарування та вимагати уваги.

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Хоча мявкання під балконом не завжди є ознакою того, що кішка відчайдушно хоче втекти, багато котів просто прагнуть трохи свіжого повітря або можливості спостерігати та «досліджувати» світ без скла. Балкон, захищений металевою сіткою, ідеально підходить для цього, особливо якщо він добре спроектований та облаштований, щоб дати вашій кішці щось робити та безпечне місце для відпочинку.

Ще одна причина для вокалізації біля балконних дверей — це бажання привернути вашу увагу. Якщо ви коли-небудь реагували на свого кота в подібній ситуації, підходили до нього або реагували будь-яким чином, він швидко зрозуміє, що це працює, і намагатиметься повторити цей «трюк» наступних разів.

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