Батьки і шестеро дітей загинули у власному будинку: пожежа приховувала страшну правду

Поліція. / © Associated Press

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Містечко Гранд-Хейвен, що в американському штаті Мічиган, сколихнула трагедія. У власному будинку, де виникла пожежа, знайшли мертвою всю сім’ю — батьків і шестеро дітей. Втім, не лише займання стало причиною смертей.

Про це йдеться у статті таблоїда Daily Express.

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Загиблих — 39-річну Аманду Каролькевич, її 47-річного чоловіка Крістофера та шістьох дітей вік, яких від п’яти до 15 років, виявили після пожежі в будинку. Втім, поліція розслідує інцидент як «вбивство-самогубство». За словами офіцерів, деякі з жертв отримали вогнепальні поранення ще до пожежі, яка, ймовірно, була навмисно підпалена.

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Поліція офіційно ще не підтвердила причини їхньої смерті. Однак капітан Джейкоб Спаркс із офісу шерифа округу Оттава заявив: слідчі розглядають цю трагедію як можливе вбивство з подальшим самогубством і не шукають підозрюваних з-поза меж сім’ї.

Спаркс охарактеризував розслідування як «складне». З його слів, пожежу вважають «підозрілою», оскільки докази вказують на те, що її було влаштовано навмисно.

Зазначається, що аварійні служби викликали до будинку через запах диму. Вже потім там знайшли усіх жертв. Слідчі намагаючись встановити, що саме сталося в будинку.

Як повідомлялося, у Польщі загадково загинуло молоде подружжя. У квартирі пожежники знайшли тіла Сильвії та Кшиштофа. Згідно з попередніми висновками слідчих, чоловік спочатку вбив дружину, а потім — себе. Однак мотиви, якими він керувався, поки що залишаються таємницею.

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