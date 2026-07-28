Королева Іспанії одягла лук від Hugo Boss, який вирізнявся елегантністю та комфортом

Королева Летиція / © Getty Images

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27 липня королева Її Величність прийшла на щорічну зустріч директорів Інституту Сервантеса, яка цього року відбулася у Херес-де-ла-Фронтера. Замість сукні чи класичного жакета, королева обрала структурований довгий жилет Hugo Boss з V-подібним вирізом та контрастними світло-коричневими ґудзиками. Цей предмет одягу став абсолютним хітом сезону, оскільки він простий, розкішний і водночас комфортний.

Жилет Летиція поєднала з білими широкими штанами і топом. Золоте кольє, каблучки та витончені сережки стали ідеальними акцентами, які не затьмарювали образ, а лише доповнювали його.

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Королева Летиція / © Getty Images

Що стосується взуття, то королева Летиція знову показала, що не треба жертвувати комфортом і обрала зручні туфлі на невисоких квадратних підборах і з ремінцями, які чудово поєдналися з її квадратною сумкою.

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Королева Летиція / © Getty Images

Ця поява Летиції відбулася після того як вона з чоловіком відвідали сім’ї, що змушені були покинути свої домівки через одну з найгірших лісових пожеж в історії Іспанії.

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