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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
1 хв

Королева Іспанії одягла лук від Hugo Boss, який вирізнявся елегантністю та комфортом

Королева Летиція з’явилася в монохромному вбранні світлих відтінків, яке стало ідеальним вибором для події, яку вона відвідала.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

27 липня королева Її Величність прийшла на щорічну зустріч директорів Інституту Сервантеса, яка цього року відбулася у Херес-де-ла-Фронтера. Замість сукні чи класичного жакета, королева обрала структурований довгий жилет Hugo Boss з V-подібним вирізом та контрастними світло-коричневими ґудзиками. Цей предмет одягу став абсолютним хітом сезону, оскільки він простий, розкішний і водночас комфортний.

Жилет Летиція поєднала з білими широкими штанами і топом. Золоте кольє, каблучки та витончені сережки стали ідеальними акцентами, які не затьмарювали образ, а лише доповнювали його.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Що стосується взуття, то королева Летиція знову показала, що не треба жертвувати комфортом і обрала зручні туфлі на невисоких квадратних підборах і з ремінцями, які чудово поєдналися з її квадратною сумкою.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Ця поява Летиції відбулася після того як вона з чоловіком відвідали сім’ї, що змушені були покинути свої домівки через одну з найгірших лісових пожеж в історії Іспанії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
385
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