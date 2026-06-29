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Чому сонцезахисний крем не захищає: типові помилки під час його нанесення
Сонцезахисний крем SPF — це базовий етап догляду за шкірою, який допомагає запобігти фотостарінню, пігментації та пошкодженню клітин ультрафіолетом.
Але навіть регулярне використання SPF не гарантує захисту, якщо його застосовують неправильно. Нижче — найпоширеніші помилки, які зводять ефект нанівець:
Нанесення занадто малої кількості SPF: одна з головних помилок — економія крему. Більшість людей використовують у 2–3 рази менше засобу, ніж потрібно, через що заявлений рівень захисту не працює повністю.
Використання SPF тільки влітку: ультрафіолет діє цілий рік, навіть у хмарну погоду та взимку. Відмова від SPF у холодний сезон призводить до накопичувального пошкодження шкіри.
Неправильний час нанесення: SPF не починає діяти миттєво. Якщо нанести крем безпосередньо перед виходом на вулицю, шкіра може залишитися незахищеною у перші хвилини перебування під сонцем.
Ігнорування оновлення захисту: одноразове нанесення вранці — недостатньо. SPF поступово втрачає ефективність через піт, дотики до обличчя та вплив навколишнього середовища.
Пропуск зон нанесення: часто забувають про вуха, шию, зону навколо очей та лінію росту волосся. Саме ці ділянки часто першими отримують сонячні ушкодження.
Змішування SPF з іншими засобами: додавання SPF у тональний крем або змішування з доглядовими засобами зменшує його концентрацію і, відповідно, рівень захисту.
Використання простроченого або неправильно збереженого крему: SPF втрачає свої властивості після закінчення терміну придатності або при зберіганні під прямими сонячними променями чи високою температурою.
Відсутність повторного нанесення після води або поту: навіть водостійкий SPF не є повністю стійким. Після купання або активного потовиділення захист потрібно оновлювати.
Неправильний вибір рівня SPF: SPF 15–20 може бути недостатнім для активного сонця або тривалого перебування на вулиці. Багато людей не враховують інтенсивність УФ-випромінювання.
Впевненість, що макіяж замінює SPF: декоративна косметика з SPF не забезпечує достатнього захисту, оскільки наноситься тонким шаром і нерівномірно.
FAQ
Чи потрібно наносити SPF щодня?
Так, SPF рекомендується використовувати щодня, навіть у похмуру погоду, оскільки UVA-промені проникають крізь хмари та вікна.
Скільки SPF потрібно наносити на обличчя?
У середньому потрібно близько ¼ чайної ложки крему або «два пальці» засобу для рівномірного захисту обличчя.