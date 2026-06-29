Чому сонцезахисний крем не захищає: типові помилки під час його нанесення

SPF: як користуватися правильно / © pexels.com

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Але навіть регулярне використання SPF не гарантує захисту, якщо його застосовують неправильно. Нижче — найпоширеніші помилки, які зводять ефект нанівець:

Нанесення занадто малої кількості SPF: одна з головних помилок — економія крему. Більшість людей використовують у 2–3 рази менше засобу, ніж потрібно, через що заявлений рівень захисту не працює повністю. Використання SPF тільки влітку: ультрафіолет діє цілий рік, навіть у хмарну погоду та взимку. Відмова від SPF у холодний сезон призводить до накопичувального пошкодження шкіри. Неправильний час нанесення: SPF не починає діяти миттєво. Якщо нанести крем безпосередньо перед виходом на вулицю, шкіра може залишитися незахищеною у перші хвилини перебування під сонцем. Ігнорування оновлення захисту: одноразове нанесення вранці — недостатньо. SPF поступово втрачає ефективність через піт, дотики до обличчя та вплив навколишнього середовища. Пропуск зон нанесення: часто забувають про вуха, шию, зону навколо очей та лінію росту волосся. Саме ці ділянки часто першими отримують сонячні ушкодження. Змішування SPF з іншими засобами: додавання SPF у тональний крем або змішування з доглядовими засобами зменшує його концентрацію і, відповідно, рівень захисту. Використання простроченого або неправильно збереженого крему: SPF втрачає свої властивості після закінчення терміну придатності або при зберіганні під прямими сонячними променями чи високою температурою. Відсутність повторного нанесення після води або поту: навіть водостійкий SPF не є повністю стійким. Після купання або активного потовиділення захист потрібно оновлювати. Неправильний вибір рівня SPF: SPF 15–20 може бути недостатнім для активного сонця або тривалого перебування на вулиці. Багато людей не враховують інтенсивність УФ-випромінювання. Впевненість, що макіяж замінює SPF: декоративна косметика з SPF не забезпечує достатнього захисту, оскільки наноситься тонким шаром і нерівномірно.

FAQ

Чи потрібно наносити SPF щодня?

Так, SPF рекомендується використовувати щодня, навіть у похмуру погоду, оскільки UVA-промені проникають крізь хмари та вікна.

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Скільки SPF потрібно наносити на обличчя?

У середньому потрібно близько ¼ чайної ложки крему або «два пальці» засобу для рівномірного захисту обличчя.

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