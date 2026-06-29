Відключення світла повертаються: у регіонах запроваджують графіки на 30 червня

Відключення світла / © Associated Press

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У низці областей України застосовуватимуться обмеження електропостачання. Так, у вівторок, 30 червня діятимуть погодинні графіки відключень світла.

Про це повідомляють місцеві обленерго.

Прикарпаття

У понеділок, 30 червня, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних знеструмлень.

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«Ознайомитися з графіком можна на фото нижче», — зазначається у повідомленні “Прикарпаттяобленерго».

Черкащина

За командою НЕК «Укренерго» обмеження електропостачання 30 червня вводять на Черкащині.

Як інформує «Черкасиобленерго»:

для промислових підприємств і бізнесу Черкаської області з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі;

для побутових споживачів у регіоні в цей самий період також імовірне введення графіків погодинних відключень обсягом до однієї черги.

Водночас у відомстві зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому параметри обмежень можуть змінюватися.

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Енергетики продовжують працювати у посиленому режимі для забезпечення стабільного функціонування об’єднаної енергосистеми України.

Запоріжжя

«Запоріжжяобленерго» інформує, що 30 червня в період з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). Йдеться про одну чергу одночасно. Додається, що з 16:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі — це 5 черг.

Миколаївщина

За даними «Миколаївобленерго», у вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 (ОДНА) черга.

Раніше в Україні попередили про можливі відключення електроенергії тривалістю до 5 годин на добу через підвищене навантаження на енергосистему та спекотну погоду. За даними енергетиків, найбільш складною залишається вечірня година пік, коли споживання різко зростає, а генерації може не вистачати для повного покриття попиту. У разі масованих атак на енергетичну інфраструктуру ситуація може ускладнитися, і тривалість обмежень зросте.

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