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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Одна із областей на півночі залишилася без світла — що відомо про відключення

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Відключення світла

Відключення світла / © pixabay.com

Частина Сумської області у понеділок, 29 червня, залишилася без світла.

Про це повідомляє «Сумиобленерго».

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Коли вдасться повернути світло — невідомо.

«Маємо значне збільшення відключень у частині Сумщини через збройну агресію Росії. Працюємо над відновленням електропостачання. З метою безпеки не розголошуємо деталей», — зазначили у компанії.

Чи повернуть графіки відключення світла влітку — що відомо

На думку експертів із енергетичних питань, передумов для відновлення масштабних графіків відключення світла по всій території України немає. Водночас, він не виключає, що окремі регіони можуть стикатися з тимчасовими перебоями в електропостачанні через наслідки атак РФ, несприятливі погодні умови або технічні несправності енергетичної інфраструктури.

Тим часом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував, що відключення світла можливі, але короткотривалі — близько 2–3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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