Відключення світла / © pixabay.com

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Частина Сумської області у понеділок, 29 червня, залишилася без світла.

Про це повідомляє «Сумиобленерго».

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Коли вдасться повернути світло — невідомо.

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«Маємо значне збільшення відключень у частині Сумщини через збройну агресію Росії. Працюємо над відновленням електропостачання. З метою безпеки не розголошуємо деталей», — зазначили у компанії.

Чи повернуть графіки відключення світла влітку — що відомо

На думку експертів із енергетичних питань, передумов для відновлення масштабних графіків відключення світла по всій території України немає. Водночас, він не виключає, що окремі регіони можуть стикатися з тимчасовими перебоями в електропостачанні через наслідки атак РФ, несприятливі погодні умови або технічні несправності енергетичної інфраструктури.

Тим часом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував, що відключення світла можливі, але короткотривалі — близько 2–3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.

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