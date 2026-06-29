- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
Одна із областей на півночі залишилася без світла — що відомо про відключення
Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.
Частина Сумської області у понеділок, 29 червня, залишилася без світла.
Про це повідомляє «Сумиобленерго».
Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Коли вдасться повернути світло — невідомо.
«Маємо значне збільшення відключень у частині Сумщини через збройну агресію Росії. Працюємо над відновленням електропостачання. З метою безпеки не розголошуємо деталей», — зазначили у компанії.
Чи повернуть графіки відключення світла влітку — що відомо
На думку експертів із енергетичних питань, передумов для відновлення масштабних графіків відключення світла по всій території України немає. Водночас, він не виключає, що окремі регіони можуть стикатися з тимчасовими перебоями в електропостачанні через наслідки атак РФ, несприятливі погодні умови або технічні несправності енергетичної інфраструктури.
Тим часом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував, що відключення світла можливі, але короткотривалі — близько 2–3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.