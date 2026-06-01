Відключення світла влітку: експерт озвучив три можливі сценарії для України

Відключення світла

Влітку ситуація в енергосистемі України залежатиме від погодних умов та інтенсивності російських атак на критичну інфраструктуру. Є три можливі сценарії.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтрев’ю «Телеграф».

За його словами, найсприятливіший сценарій можливий за відсутності масштабних ударів по енергооб’єктах та помірної температури повітря.

«Я передбачаю три сценарії. Перший — оптимістичний: якщо не буде значних обстрілів ключових об’єктів енергоінфраструктури і літо видасться нежарким, дефіцит потужності становитиме до 1 ГВт лише у вечірні години — з 18:00 до 23:00. З цим можна впоратися, і в більшості випадків погодинних відключень ми не відчуємо», — зазначив експерт.

Базовим і найбільш імовірним Омельченко вважає сценарій, за якого відносно спокійні періоди чергуватимуться з помірними атаками на енергетичну інфраструктуру.

«Другий сценарій — базовий, найбільш імовірний: поєднання відносно спокійних днів із помірними обстрілами енергоінфраструктури. За такого розвитку подій відключення відбуватимуться за графіком, насамперед у пікові вечірні години, але не будуть критичними — орієнтовно дві-три години», — пояснив він.

Водночас у разі сильної спеки та нових масштабних атак на енергосистему ситуація може суттєво ускладнитися.

«Третій сценарій — песимістичний: одночасно і спека, і масштабні удари по ключових підстанціях оператора системи передачі, операторів розподілу, теплових електростанцій та інших енергетичних об’єктів. Тоді відключення можуть сягати в середньому чотирьох годин на добу», — наголосив Омельченко.

Раніше колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що влітку в Україні можуть повернутися відключення світла у разі тривалої спеки та різкого зростання споживання електроенергії. За його словами, якщо температура триматиметься на рівні близько +35°C протягом кількох тижнів, енергосистема може не витримати навантаження навіть з урахуванням імпорту електрики, що призведе до обмежень. Додаткову загрозу становлять можливі нові удари РФ по енергетичній інфраструктурі, тому гарантувати повну відсутність відключень наразі неможливо.

