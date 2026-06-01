ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла влітку: експерт озвучив три можливі сценарії для України

Цього літа в Україні не виключається застосування графіків відключень світла.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Відключення світла

Відключення світла

Влітку ситуація в енергосистемі України залежатиме від погодних умов та інтенсивності російських атак на критичну інфраструктуру. Є три можливі сценарії.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтрев’ю «Телеграф».

За його словами, найсприятливіший сценарій можливий за відсутності масштабних ударів по енергооб’єктах та помірної температури повітря.

«Я передбачаю три сценарії. Перший — оптимістичний: якщо не буде значних обстрілів ключових об’єктів енергоінфраструктури і літо видасться нежарким, дефіцит потужності становитиме до 1 ГВт лише у вечірні години — з 18:00 до 23:00. З цим можна впоратися, і в більшості випадків погодинних відключень ми не відчуємо», — зазначив експерт.

Базовим і найбільш імовірним Омельченко вважає сценарій, за якого відносно спокійні періоди чергуватимуться з помірними атаками на енергетичну інфраструктуру.

«Другий сценарій — базовий, найбільш імовірний: поєднання відносно спокійних днів із помірними обстрілами енергоінфраструктури. За такого розвитку подій відключення відбуватимуться за графіком, насамперед у пікові вечірні години, але не будуть критичними — орієнтовно дві-три години», — пояснив він.

Водночас у разі сильної спеки та нових масштабних атак на енергосистему ситуація може суттєво ускладнитися.

«Третій сценарій — песимістичний: одночасно і спека, і масштабні удари по ключових підстанціях оператора системи передачі, операторів розподілу, теплових електростанцій та інших енергетичних об’єктів. Тоді відключення можуть сягати в середньому чотирьох годин на добу», — наголосив Омельченко.

Раніше колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що влітку в Україні можуть повернутися відключення світла у разі тривалої спеки та різкого зростання споживання електроенергії. За його словами, якщо температура триматиметься на рівні близько +35°C протягом кількох тижнів, енергосистема може не витримати навантаження навіть з урахуванням імпорту електрики, що призведе до обмежень. Додаткову загрозу становлять можливі нові удари РФ по енергетичній інфраструктурі, тому гарантувати повну відсутність відключень наразі неможливо.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie