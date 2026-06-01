У квітковій сукні H&M та босоніжках: кронпринцеса Вікторія відвідала виставку

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія відвідала відкриття нової виставки у цитаделі Ландскрона, присвяченої історії данських євреїв, які втекли до Швеції під час Другої світової війни.

Виставка під назвою "Flykten 43" ("Рейс 43") розповідає історію тисяч людей, які знайшли притулок у Швеції під час нацистської окупації. Візит також дозволив кронпринцесі з перших рук дізнатися про науково-дослідну та природоохоронну роботу, що проводиться для збереження пам'яті про ці події.

Для цього виходу кронпринцеса обрала зелену сукню із принтом із колекції Conscious Exclusive 2018 від H&M. Сукня середньої довжини була прикрашена квітковим принтом у рожевих відтінках та довгими рукавами. Принцеса доповнила образ тонким поясом того ж відтінку та взула босоніжки від H&M. В руках у Вікторії був маленький зелений клатч, у вухах сережки-висячки із зеленим камінням від Ebba Brahe Jewellery.

Що стосується макіяжу та зачіски, Вікторія обрала низький пучок із бічним проділом, яка повністю залишала обличчя відкритим. Макіяж залишився вірним звичайному стилю кронпринцеси, що дуже природно і вигідно підкреслює риси обличчя, з акцентом на очі та нюдові губи.

Зазначимо, що цю сукню на кронпринцесі ми вже бачили у березні 2018 року на семінарі, організованому організацією WaterAid, яка працює над забезпеченням доступу до чистої води та санітарії у різних країнах світу.

