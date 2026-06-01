Президент Румунії зробив цинічну заяву про атаки РФ по Україні

Президент Румунії Нікушор Дан / © Associated Press

Президент Румунії Нікушор Дан зробив суперечливу заяву щодо російських атак на українські міста. Замість вимог припинити агресію, він закликав РФ уникати інцидентів на румунській території.

Заяви Дана пролунала під час його інтерв’ю британській BBC.

Відповідаючи на запитання ведучих щодо дій Румунії в цій ситуації, президент визнав, що випадки з дронами стають дедалі серйознішою проблемою для його країни.

«У нас за останні два роки було, мабуть, 20 чи 30 інцидентів з дронами. Спершу у них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який на щастя не вибухнув», — розповів Дан.

На основі цього він заявив, що Росія має скоригувати характер своїх атак і продовжувати удари по Україні таким чином, щоб вони не створювали загрози для Румунії.

«Це стає загрозою для румунських громадян. Тому коли росіяни б’ють по (українських) містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам», — заявив президент і попередив, що в іншому разі може вислати посла РФ з країни.

Зауважимо, що під час цього інтерв’ю Дан жодного разу не згадав про незаконний характер російських ударів по Україні та необхідність їхнього припинення. Натомість він акцентував лише на тому, щоб атаки по українських цілях не становили загрози для громадян Румунії.

Падіння російського дрона в Румунії — останні новини

Після інциденту з падінням російського дрона в Румунії Італія прискорила відправлення військового контингенту для посилення східного флангу НАТО. Вже 15 червня до бази Міхая Когелнічану прибудуть близько 100 італійських військових та бойові літаки. Протягом місяця вони навчатимуть румунських колег протидії повітряним загрозам та боротьбі з БпЛА.

Зауважимо, румунські експерти офіційно підтвердили, що 29 травня в житловий будинок у місті Галац влучив саме російський безпілотник «Герань-2». Висновки ґрунтуються на ідентичності знайдених уламків, двигуна, навігаційних систем та маркування з іншими російськими дронами, виявленими раніше.

Дан наголосив на серйозності інциденту, через який постраждали люди та було пошкоджено майно, та поклав повну відповідальність на Росію. Результати розслідування будуть передані союзникам по НАТО та ЄС для подальшого реагування.

