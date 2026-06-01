Таропрогноз на тиждень 1–7 червня 2026 року: кому початок літа принесе великі можливості

Перший тиждень червня відкриває новий енергетичний цикл. Після завершень і підбиття підсумків наприкінці травня настає час рухатися вперед. Карти Таро вказують: багатьом знакам зодіаку доведеться робити вибір між звичним і новим, між безпекою та розвитком.

Цей тиждень сприятиме тим, хто готовий діяти, навчатися та приймати зміни. Водночас поспішні рішення можуть призвести до помилок, тому важливо зберігати баланс між інтуїцією та логікою.

Таропрогноз на тиждень 1–7 червня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Для Овнів тиждень стане початком нового етапу. З'явиться ідея, можливість або пропозиція, яка здатна змінити найближчі місяці. Не бійтеся проявляти ініціативу.

Телець — Король Пентаклів

Тельці можуть розраховувати на стабільність і впевненість. Добрий період для фінансових рішень, планування бюджету та розвитку професійних навичок.

Близнята — Вісімка Мечів

Близнятам варто працювати зі своїми сумнівами. Частина обмежень існує лише у вашій уяві. Не дозволяйте страхам завадити рухатися вперед.

Рак — Зірка

Ракам тиждень приносить надію, натхнення і віру в майбутнє. Можливі хороші новини або події, які повернуть впевненість у власних силах.

Лев — Шістка Жезлів

Левів чекає період перемог і визнання. Ваші зусилля можуть бути помічені керівництвом, колегами або близькими людьми.

Діва — Королева Мечів

Дівам доведеться ухвалювати рішення, керуючись фактами, а не емоціями. Чіткість мислення стане головною перевагою.

Терези — Двійка Кубків

Терезам карти обіцяють гармонію у стосунках. Можливі нові знайомства, примирення або поглиблення важливого зв'язку.

Скорпіон — Сімка Жезлів

Скорпіонам доведеться відстоювати власні інтереси. Не всі погоджуватимуться з вашою позицією, але наполегливість принесе результат.

Стрілець — Колесо Фортуни

Для Стрільців тиждень може стати часом несподіваних можливостей. Деякі події розвиватимуться зовсім не так, як ви планували, але зрештою це виявиться на краще.

Козоріг — Лицар Пентаклів

Козорогам варто рухатися поступово і не форсувати події. Послідовність і дисципліна принесуть більше користі, ніж ризиковані експерименти.

Водолій — Сонце

Водоліїв чекає один із найкращих періодів тижня. Карта Сонця обіцяє успіх, підтримку, гарний настрій і позитивні новини.

Риби — Верховна Жриця

Рибам варто довіряти своїй інтуїції. Не всі відповіді лежатимуть на поверхні, але внутрішнє відчуття допоможе зробити правильний вибір.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить цього тижня

Водолій, Лев і Рак можуть отримати найбільше позитивних змін, хороших новин і нових можливостей.

Кому варто бути особливо уважними

Близнятам, Скорпіонам і Дівам варто уникати поспішних рішень, конфліктів і надмірної самокритики.

Що варто робити цього тижня

починати нові проєкти;

навчатися та розвивати навички;

знайомитися з новими людьми;

завершувати справи, які давно втратили актуальність;

планувати літо та довгострокові цілі.

Чого краще уникати

необдуманих фінансових ризиків;

конфліктів через дрібниці;

рішень, ухвалених під впливом емоцій;

повернення до токсичних ситуацій із минулого.

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень від 1 до 7 червня 2026 року стане часом нових можливостей і поступового входження в літній ритм. Карти Таро показують, що зараз важливо не боятися змін і бути відкритими до нового досвіду.

Саме на початку літа багато знаків зодіаку отримають підказки щодо того, куди варто спрямувати свої сили у найближчі місяці. Головне — не проґавити ці можливості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

