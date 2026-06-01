- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
Структурні костюми і велюрові комплекти: український бренд презентував дроп у готично-романтичній естетиці
У новій колекції поєдналися романтична естетика з сучасними утилітарними формами та силуетами оверсайз.
Український бренд Ace презентував нову колекцію, яка отримала назву Forbidden Relics. Це дроп, натхненний речами, що відчуваються майже сакральними.
Цього разу бренд звертається до готично-романтичної естетики, поєднуючи її з утилітарними формами, м’якими фактурами та оверсайз-силуетами.
Основою колекції є символи, які нагадують артефакти іншої епохи: декоративні принти, орнаментальні вишивки і медальйони.
Дроп складається зі структурних костюмів з надлегкого котон-деніму, джинсів з готичним орнаментом, сорочки з деніму, мініспідниці Cargo, ременя з оновленою айдентикою бренду, майок, футболок і лонгслівів, що відображають утилітарну естетику колекції.
Бренд також продовжує роботу з фактурою: у дропі представлена оновлена велюрова лінійка. До неї увійшли худі, штани на резинці і поло Cut Out Terry, що формують розслаблений, але виразний силует.
Палітра колекції — меланж, бежевий, хакі, чорний, рожевий і м’який сірий — створює відчуття речей поза часом.
Це колекція про сучасні реліквії, речі з характером, що балансують між мʼякістю і силою, інтимністю та контролем.