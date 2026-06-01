Структурні костюми і велюрові комплекти: український бренд презентував дроп у готично-романтичній естетиці

Український бренд Ace презентував нову колекцію, яка отримала назву Forbidden Relics. Це дроп, натхненний речами, що відчуваються майже сакральними.

Цього разу бренд звертається до готично-романтичної естетики, поєднуючи її з утилітарними формами, м’якими фактурами та оверсайз-силуетами.

Основою колекції є символи, які нагадують артефакти іншої епохи: декоративні принти, орнаментальні вишивки і медальйони.

Дроп складається зі структурних костюмів з надлегкого котон-деніму, джинсів з готичним орнаментом, сорочки з деніму, мініспідниці Cargo, ременя з оновленою айдентикою бренду, майок, футболок і лонгслівів, що відображають утилітарну естетику колекції.

Бренд також продовжує роботу з фактурою: у дропі представлена оновлена велюрова лінійка. До неї увійшли худі, штани на резинці і поло Cut Out Terry, що формують розслаблений, але виразний силует.

Палітра колекції — меланж, бежевий, хакі, чорний, рожевий і м’який сірий — створює відчуття речей поза часом.

Це колекція про сучасні реліквії, речі з характером, що балансують між мʼякістю і силою, інтимністю та контролем.

