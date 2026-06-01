Обов’язково поставте ці рослини у своїй спальні: вони покращують сон та очищають повітря

Кімнатні рослини для покращення сну / © pexels.com

Реклама

Багато людей прикрашають спальню кімнатними рослинами лише заради затишку, навіть не здогадуючись про їхню практичну користь. Деякі зелені мешканці оселі здатні не лише покращувати інтер’єр, а й очищати повітря від шкідливих речовин, підвищувати рівень вологості та створювати сприятливу атмосферу для повноцінного відпочинку. Фахівці зазначають, що правильно підібрані рослини можуть позитивно впливати на якість сну, допомагати розслабитися після напруженого дня та навіть зменшувати рівень стресу. Саме тому варто знати, які види найкраще підходять для спальні.

Сансевієрія та спатифілум допомагають очищати повітря

Однією з найкращих рослин для спальні вважається сансевієрія, яку ще називають «тещиним язиком». Її особливість полягає в тому, що вона виділяє кисень навіть уночі, коли більшість рослин цього не робить. Крім того, сансевієрія допомагає очищати повітря від деяких летких сполук, які можуть виділятися з меблів та оздоблювальних матеріалів.

Ще одним популярним варіантом є спатифілум. Ця рослина не лише має привабливий вигляд, а й сприяє очищенню повітря та підтриманню комфортного рівня вологості у приміщенні. Особливо корисним спатифілум може бути у квартирах із сухим повітрям, що часто спостерігається під час роботи кондиціонерів або опалювальних систем.

Реклама

Лаванда та алое вера сприяють кращому відпочинку

Лаванда давно відома своїми заспокійливими властивостями. Її аромат допомагає знизити рівень тривожності, сприяє розслабленню та може покращувати якість сну. Саме тому багато людей розміщують горщики з лавандою поблизу ліжка або на підвіконні.

Не менш корисною для спальні вважається алое вера. Як і сансевієрія, ця рослина активно виділяє кисень у нічний час. Крім того, алое невибагливе у догляді та чудово почувається навіть у невеликих приміщеннях. Багато господинь цінують її не лише за декоративність, а й за лікувальні властивості соку листя.

Як правильно розміщувати рослини у спальні

Навіть найкорисніші рослини не варто тримати в помешканні у великих кількостях. Для комфортного мікроклімату зазвичай достатньо двох-трьох середніх рослин. Їх краще розміщувати на підвіконні, комоді або спеціальній підставці, де вони отримуватимуть достатньо світла.

Також важливо регулярно доглядати за квітами, видаляти сухе листя та не допускати перезволоження ґрунту, щоб уникнути появи плісняви або неприємних запахів.

Реклама

Новини партнерів