Чим підживити капусту після садіння у відкритий ґрунт: качани виростуть великими й міцними

Чим підживити капусту після садіння

Чому перше підживлення капусти має вирішальне значення

Після садіння у відкритий ґрунт капуста переживає стрес і витрачає багато сил на укорінення. Саме в цей період рослині потрібна достатня кількість поживних речовин, які допоможуть швидше адаптуватися до нових умов та наростити потужну зелену масу. Якщо проігнорувати перше підживлення, капуста може сповільнити зростання, а качани можуть взагалі не сформуватися

Досвідчені городники зазначають, що перше підживлення варто проводити через 10-14 днів після садіння розсади, коли культура вже почала активно рости та формувати нові листки.

Найкраще добриво для швидкого зростання капусти

Коров’як. Одним із найефективніших підживлень після садіння капусти у відкритий ґрунт вважається настій коров’яку. Для приготування добрива одну частину перепрілого коров’яку розводять у десяти частинах води та залишають настоюватися на кілька днів. Під кожну рослину виливають приблизно пів літра такого розчину.

Кропива. Якщо органічних добрив немає, можна використати настій кропиви. Він містить багато азоту, калію та мікроелементів, які стимулюють ріст листя та зміцнюють кореневу систему. Саме азот на початковому етапі розвитку є одним із найважливіших елементів для капусти.

Попіл. Також хороші результати показує розчин деревного попелу. Склянку попелу розчиняють у відрі води та використовують для поливу. Таке підживлення не лише живить рослину, а й допомагає захистити її від деяких шкідників.

Як отримати великі та щільні качани

Після того, як капуста наростить достатню кількість листя, акцент у підживленнях потрібно змістити на калій та фосфор. Саме ці елементи відповідають за формування великих, соковитих і щільних качанів. Для цього добре підходить деревний попіл або комплексні добрива для овочевих культур.

Не менш важливим залишається регулярний полив. Капуста належить до вологолюбних рослин і потребує достатньої кількості води протягом усього сезону. Також варто періодично розпушувати ґрунт та видаляти бур’яни, щоб коріння отримувало достатньо кисню.

