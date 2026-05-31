Команда студентів-інженерів з Університету Брігама Янга в штаті Юта, США, розробила експериментальний автомобіль, здатний проїхати понад 3 450 кілометрів на 3,8 літра пального.

Поки автовиробники по всьому світу активно розвивають електромобілі, молоді інженери вирішили продемонструвати потенціал традиційних двигунів внутрішнього згоряння.

Їхній надекономічний транспортний засіб працює на етанолі та здатний долати сотні кілометрів на одному літрі пального завдяки надлегкій конструкції, компактним розмірам та винятковій аеродинаміці.

Експериментальний автомобіль дістав назву Supermileage, що буквально означає «суперекономічність». Його вага становить лише 49 кілограмів завдяки кузову з вуглецевого волокна. Для порівняння, це менше за вагу багатьох дорослих людей.

Ще однією особливістю машини є надзвичайно маленький паливний бак об’ємом усього 30 мілілітрів. Така місткість лише трохи перевищує об’єм стандартної лабораторної пробірки. Однієї заправки вистачає приблизно на 32 кілометри, після чого паливо необхідно доливати.

Втім, розробників це не турбує, адже Supermileage створювався не для повсякденного використання, а виключно для участі в спеціалізованих змаганнях та випробуваннях на закритих трасах.

Автомобіль був розроблений для участі в щорічному конкурсі Shell Eco-Marathon, де команди з різних країн змагаються у створенні транспортних засобів з максимально низькою витратою пального. Головна мета таких перегонів — подолати визначену дистанцію, використавши якомога менше енергії.

Щоб досягти рекордного показника у 3452–3460 км на галон, студенти максимально спростили конструкцію автомобіля. У ньому відсутні практично всі елементи комфорту та функції, які вважаються стандартними для звичайних машин. Ба більше, конструктори навіть були змушені встановити суворі обмеження щодо параметрів водія.

Для того щоб поміститися в єдиному сидінні Supermileage, водій повинен мати зріст не більше 163 сантиметрів та важити не більше 54 кілограмів.

За підрахунками команди, автомобіль зміг би подолати шлях від Юти до Нью-Йорка, використавши лише приблизно 3,8 літра. Однак така поїздка навряд чи була б комфортною або швидкою.

Максимальна швидкість Supermileage становить лише 37 кілометрів на годину. Крім того, водієві довелося б зупинятися приблизно кожні 32 км для чергового доливання пального в мініатюрний бак.

Розробники наголошують, що їхній винахід не розглядається як майбутній серійний автомобіль. Насамперед це інженерний експеримент, покликаний продемонструвати, наскільки ефективними можуть бути транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння за умови максимальної оптимізації конструкції та витрати пального.

Проєкт також показує, яких результатів можна досягти, якщо поставити економічність вище за швидкість, комфорт і практичність.

