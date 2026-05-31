Лукашенко зробив заяву про білоруських солдатів на війні в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що військовослужбовці країни не брали і не братимуть участі у війні проти України.

Про це він сказав у ході публічного виступу, пишуть росЗМІ.

Водночас він додав, що у разі військової атаки на Білорусь з будь-якої території ситуація може різко змінитися. Тоді війна, за його словами, «отримає інший характер».

Лукашенко не уточнив жодних деталей щодо можливих сценаріїв розвитку подій, однак наголосив на готовності реагувати на потенційні загрози безпеці країни.

Раніше йшлося про ризики загострення ситуації на північному напрямку. Так, Білорусь може залишатися під тиском Росії. Кремль може намагатися посилювати політичний і військовий вплив на Олександра Лукашенка, аби втягнути Білорусь у більш активну участь у війні проти України. Водночас пряме військове втручання для Мінська залишається вкрай ризикованим кроком. При цьому наразі не фіксується ознак формування ударних угруповань біля українського кордону.

