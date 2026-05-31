Портников розповів про новий задум Путіна щодо втягування Білорусі у війну

Лукашенко і Путін / © Associated Press

На рішення, які ухвалюються у Білорусі щодо війни проти України, вирішальний вплив має не самопроголошений президент Олександр Лукашенко, а диктатор Путін.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

За його словами, якщо Кремль вирішить використати білоруську територію для нового наступу на Україну, позиція Лукашенка не матиме вирішального значення.

«На те, що відбувається у самій білоруській державі, впливає не Лукашенко, а Путін. Якщо Путін прийме рішення, що його війська будуть входити в Україну з території Білорусі, то він це ухвалить», — сказав Портников.

Водночас журналіст наголосив, що наразі не бачить ознак підготовки такого сценарію.

«Я поки що не бачу ознак цього, але це не означає, що ці ознаки не виникнуть, що у Білорусі не з’явиться якесь угруповання російських військ, яке спробує прорватися до Києва», — зазначив він.

На його думку, наразі більш реалістичною загрозою залишаються ракетні та дронові атаки з території Білорусі.

Портников також звернув увагу на ризики для самої Білорусі у разі її активнішого залучення до війни.

«Якщо з території Білорусі на нас щось залітає, ми отримаємо легітимну можливість бити по тому самому НПЗ у Мозирі, по якому Лукашенко радив бити Зеленському ще у 2022 році», — зауважив журналіст.

Він додав, що білоруська економіка значно вразливіша за російську.

«У Білорусі не так багато економіки, як в Росії. Кілька правильних ударів, навіть дронами, просто покладуть білоруську економіку, у тому числі й важливу для ВПК РФ», — сказав Портников.

Водночас він не виключив, що Кремль може керуватися не лише військовою логікою.

На думку журналіста, диктатор Путін може бути зацікавлений у поглибленні конфлікту між українцями та білорусами.

«Путін може діяти нелогічно і вважати, що навпаки — потрібно глибше занурити Білорусь у цю війну, щоб посварити українців з білорусами», — зазначив він.

Портников пояснив, що такий сценарій може передбачати появу жертв серед цивільного населення Білорусі та подальше нагнітання взаємної ворожнечі.

«Щоб українці били по Білорусі, там гинули б цивільні мешканці, щоб з’являлися якісь емоції до українців, а в українців — до білорусів», — сказав журналіст.

Він наголосив, що така політика відповідає традиційному імперському принципу «розділяй і володарюй».

«Це також може бути частиною цього диявольського плану», — вважає Портников.

Журналіст припустив, що Кремль може навіть пожертвувати окремими економічними інтересами заради досягнення довгострокових політичних цілей.

«Давайте пожертвуємо цією нафтопереробкою у Мозирі, але посваримо українців з білорусами й створимо умови для їхньої боротьби на наступні роки», — навів він можливу логіку російського керівництва.

За словами Портникова, стравлювання народів між собою є одним із традиційних інструментів імперської політики.

«Бо коли ти стравлюєш народи, то потім стаєш арбітром між ними, і вони на тебе дивляться, як на гаранта стабільності — це теж політична програма», — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що попри відсутність ударних угруповань на кордоні, Москва посилила тиск на Мінськ для залучення білоруських військ до війни.

Ми раніше інформували, що українські сили безпеки та оборони продовжують масштабне укріплення північного кордону з Білоруссю.

