РФ готує десант із 100 тисяч «виборців»: Путін погрожує ще одній країні "українським сценарієм"

Чому Москва остаточно втрачає контроль над Вірменією напередодні виборів

РФ активізувала свої агресивні дії напередодні парламентських виборів у Вірменії, які відбудуться 7 червня. В хід пішов «стандартний набір» Москви — від ІПСО і провокацій до відвертих погроз вторгненням і шантажу.

Чому Путін тероризує Вірменію, чим йому не вгодив прем’єр Пашинян, і чи стане ця країна насупною жертвою Кремля, з’ясовував ТСН.ua.

Путін погрожує Вірменії «українським сценарієм»

Путін погрожує Вірменії «сценарієм України» через прагнення Єревана до євроінтеграції. Диктатор цинічно заявив, що нібито «криза в Україні» нібито почалася зі спроб Києва рухатися в бік євроінтеграції.

Диктатор знову повторив свою брехливу тезу, що після відмови колишнього президента Віктора Януковича від інтеграції з ЄС в Україні нібито стався «держпереворот», який називає, як виправдання, окупації українського Криму і Донбасу 2014 року.

Чому Москва тисне на Єреван

Посол Росії у Вірменії Сергій Коприкін викликаний до Москви «для консультацій», повідомив у суботу, 30 травня МЗС країни-агресорки РФ.

В Росії відверто пов’язали це з «кроками вірменського керівництва зі зближення з Євросоюзом, які завдають шкоди взаємодії в рамках ЄАЕС (Євразійського економічного союзу. — Ред.)».

Раніше РФ пригрозила Вірменії зупинити постачання газу та нафтопродуктів, якщо Єреван продовжить курс на зближення з Євросоюзом. Раніше влада Росії заборонила ввезення низки вірменських товарів.

Після цього в Єревані заявили, що Вірменія може остаточно вийти із ОДКБ та ЄАЕС у разі підвищення Росією цін на газ.

Як Вірменія змінює зовнішньополітичний курс

24 травня прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян під час зустрічі з виборцями у рамках передвиборчої кампанії заявив, що Вірменія розраховує максимум за два роки запровадити безвізовий режим із Євросоюзом.

Зауважимо, що після приходу до владу 2018 року Пашиння поступово намагався звільнитися від впливу Москви. Він вирішив проблему невизнаного Нагірного Карабаху, відмовившися вести кровопролитну війну з сильнішим Азербайджаном і намагався знайти порозуміння з лідером цієї країни Ільхамом Алієвим, в тому в числі за допомогою посередництва Дональда Трампа.

Глава Азербайджану Ільхам Алієв, президент США Дональд Трамп, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян / © Associated Press

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у коментарі FREEДOM зауважив, що тепер більше немає карабаського чинника, завдяки якому Кремль тримав свій вплив у регіоні.

Вірменія та Туреччина розвивають взаємодію, збільшують товарообіг. Якщо буде вирішено питання відкриття вірменсько-азербайджанського кордону, це зніме безліч старих проблем. Внаслідок Росія остаточно втратить можливість повернути собі колишні позиції в регіоні», — сказав він.

Крім того, Вірменія призупинила участь у військовому блоці ОДКБ, активізувала контакти з НАТО та Європейським Союзом.

Президент США Дональд Трамп напередодні виборів підтримав Пашиняна, назвавши його своїм «великим другом та видатним лідером», який «робить свою країну сильною, процвітаючою та надзвичайно безпечною». 26 травня до Єревану прилітав держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

Роль України

У своєму сьогоднішньому зверненні президент Володимир Зеленський також згадав про Вірменію.

Він наголосив, що тепер Путін став погрожувати ще й іншим країнам поруч, і значно відвертіше, ніж раніше.

«Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої — єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, — це насправді не про неї одну», — переконаний Зеленський

Він закликав ЄС підтримати Вірменію, Молдову, держави Балтії, Азербайджан, Грузію.

Нагадаємо, що 4 травня президент України Зеленський відвідав Єреван, де провів зустріч з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном. Зеленський також наголосив, що це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки.

Своєю чергою Москва влаштувала істерику через візит Володимира Зеленського до Вірменії. Захарова вибухула погрозами на адресу Єревана через прийом президента України.

Зауважимо, що візит Зеленського відбувся, попри те, що РФ досі має у Вірменію свою військову базу — поблизу міста Гюмрі.

«Батл» Пашиняна і Лукашенка

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван змінює підхід до зовнішньої політики та більше не покладатиметься на одного союзника або один стратегічний маршрут.

«Ми не сподіватимемося на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровід. У нас є залізниця із Заходу на Схід.

Поки Вірменія зможе бути членом ЄАЕС і продовжувати реформи за європейськими стандартами, ми йтимемо цим шляхом. Як тільки настане час зробити вибір, народ Вірменії зробить цей вибір. Моя велика заслуга в тому, що народ має альтернативу, щоб ніхто не зміг говорити: «Кому потрібна Вірменія, куди вона подінеться».

Сьогодні Вірменія стає перехрестям світу. Вірменія життєво потрібна і Сходу, і Заходу, і Півночі, і Півдні. Всі ці сторони мають зробити найкращу пропозицію народу Вірменії, який і зробить свій вибір. Ми більше не конфліктний глухий кут, ми перехрестя світу, народ Вірменії має вибір.

Вірменія вже не країна тисяч та десятків тисяч, а країна мільярдів та трильйонів. Це вже не пограбована вами та вашими партнерами країна», — зазначив Нікол Пашинян.

Його заява стала відповіддю на слова Олександра Лукашенка. Білоруський диктатор майже два роки тому заявив, що, мовляв, Вірменія нікому не потрібна, окрім Росії та Білорусі.

«Ви що, думаєте, на Вірменію чекають десь? Ні нас (Білорусь — Ред.), ні Вірменію, ні Україну (дивіться, на наших очах буде) ніхто ніде не чекає», — заявляв самопроголошений президентю

РФ хоче завезти до Вірменії 100 тисяч своїх «виборців»

За інформацією Reuters, російські чиновники обговорювали відправку до Вірменії 100 тисяч вірмен для голосування на виборах (громадянам Вірменії заборонено голосувати за кордоном).

За словами трьох джерел, російська влада підрахувала, що перевезення 100 тисяч виборців обійдеться приблизно в 50 мільйонів доларів. Ці посадовці додали, що до середини травня Кремль визначив квоти на кількість вірмен, яких має надіслати кожен регіон, і попросив адміністраторів звітувати про хід підготовки.

Зауважимо, що в РФ проживає числення вірменська діяспора. За даними перепису 2020-2021 року, в Росії проживало 946 172 вірмен.

Що цікаво, 18-19 ст. на територію Російської імперії переселилися тисячі вірмен. З того часу існують міста та райони компактного проживання вірмен у Краснодарському та Ставропольському краях сучасної РФ. До слова, саме з так званих «сочінських» вірмен походить пропагандистка Маргарита Симонян.

Від початку повномасштабного вторгення Кремль навіть використовував цю вірменську меншину для війни проти України. Так, 2023 року у Москві «благословили» на війну проти України вірменський батальйон «АРБАТ».

