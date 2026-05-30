Путін погрожує Вірменії «українським сценарієм» через проєвропейський вибір
Також диктатор погрожує «зрівняти з землею» крахи НАТО, у разі атаки на Калінінградську область.
Диктатор Путін під час пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані зробив низку заяв щодо Вірменії та країн НАТО.
Коментуючи євроінтеграційні прагнення Єревана, він провів паралелі з Україною.
«Я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти», — сказав Путін.
Він натякнув, що подібний розвиток подій може загрожувати і Вірменії, якщо вона продовжить рух у напрямку Євросоюзу.
Окремо російський правитель відреагував на заяви міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса щодо можливостей НАТО у разі конфлікту в регіоні.
У відповідь він пригрозив застосуванням сили.
«Зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити», — заявив Путін, коментуючи можливі удари по російських об’єктах у Калінінградській області.
Раніше повідомлялося, що Москва розробила масштабний план вартістю 50 мільйонів доларів із перевезення до 100 тисяч проросійських виборців із РФ до Вірменії, аби за допомогою штучної явки зсунути з посади прем’єра Ніколу Пашиняна.
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван змінює підхід до зовнішньої політики та більше не покладатиметься на одного союзника або один стратегічний маршрут.