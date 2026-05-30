В Україні штрафують за незареєстрованих собак: як узаконити улюбленця у Києві, Львові та Одесі

В Україні немає єдиного закону, який би прямо зобов’язував реєструвати всіх собак. Є два основні закони: про захист тварин від жорстокого поводження та про ідентифікацію і реєстрацію тварин. Однак конкретного формулювання про обов’язкову реєстрацію там немає.

Про це розповіла кінологиня Марина Бойко.

За її словами, на базі цих законів рішення про обов’язкову реєстрацію перекладається на органи місцевого самоврядування. Вони визначають, яких саме тварин потрібно реєструвати і як це зробити. У більшості міст собаки підпадають під обов’язкову реєстрацію.

Як зареєструвати собаку в різних містах

У Києві реєстрація відбувається через ЦНАП.

У Львові — через спеціальний сайт lkpl, де є велика плашка «Реєстрація».

В Одесі ситуація менш зрозуміла. У ЦНАПі не завжди можуть надати чітку інформацію.

Також можлива реєстрація через портал Animal ID, але є нюанси з жетоном, який часто губиться.

Навіщо вводять реєстрацію

Марина Бойко припускає, що основна мета — ідентифікація власника. Однак цю функцію вже виконує чіп, який є обов’язковим згідно із законом.

«Я думаю, що просто буде введено обов’язкове оподаткування на тварину і для цього мають бути всі тварини зареєстровані», — сказала кінологиня.

Штрафи за відсутність реєстрації

Власники тварин скаржаться, що їх часто перевіряють і виписують штрафи. Розмір штрафу наразі становить 340-390 гривень.

Експертка радить власникам самостійно перевіряти правила реєстрації саме у своєму місті або обласному центрі на офіційних сайтах, щоб уникнути неприємних наслідків.

Нагадаємо, після оформлення документів власнику видають офіційне свідоцтво та номерний жетон для тварини. За відсутність реєстрації передбачені штрафи, які можуть зростати у разі повторних порушень.

