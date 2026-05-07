Кожен п’ятий собака у зоні ризику: 5 порад, які допоможуть запобігти небезпечній хворобі

У собак віком від п’яти років значно підвищується ризик розвитку артриту — хронічного захворювання суглобів, яке вражає приблизно кожного п’ятого улюбленця. Ветеринар Амір Анварі закликав власників не чекати появи перших симптомів і починати профілактику якомога раніше.

Про це повідомило видання Express.

За словами ветеринара, багато власників звертають увагу на проблему вже тоді, коли собака починає кульгати, менше рухатися або відчувати дискомфорт. Водночас артрит часто розвивається роками, а рання профілактика може допомогти уповільнити руйнування суглобів.

Організація Canine Arthritis Resources and Education (CARE) повідомляє, що артрит діагностують приблизно у кожної п’ятої собаки. Там також зазначають, що у більшості випадків хворобу виявляють лише у віці 8–10 років, коли контролювати симптоми вже складніше.

Амір Анварі наголосив, що «профілактика краща за лікування», і назвав п’ять правил, яких радить дотримуватися власникам старших собак.

Контроль ваги

Першим і одним із найважливіших пунктів ветеринар назвав підтримання нормальної ваги тварини. За його словами, навіть невелика надмірна вага створює додаткове навантаження на суглоби та може прискорювати їхнє руйнування.

Він порадив власникам уважно стежити за харчуванням собаки, правильно розраховувати порції їжі та, за потреби, переводити тварину на дієтичний раціон.

«Це збільшує швидкість руйнування суглобів, тому потрібно переконатися, що їхня вага правильна. Якщо так, посадіть їх на дієту, розрахуйте кількість їжі, яку ви їм даєте, і переконайтеся, що їхня вага правильна», — пояснив ветеринар.

Регулярні фізичні навантаження

Другим важливим правилом Амір Анварі назвав стабільну фізичну активність. Йдеться про регулярні, контрольовані та передбачувані прогулянки без різких навантажень.

Ветеринар застеріг власників від ситуацій, коли собака більшу частину тижня майже не рухається, а потім отримує надмірне фізичне навантаження під час тривалої або інтенсивної прогулянки.

За його словами, такий режим може негативно впливати на стан суглобів і створювати для них додатковий стрес.

Безпечне домашнє середовище

Окрему увагу ветеринар радить приділити умовам у будинку. Він пояснив, що слизькі або мокрі підлоги часто стають причиною додаткового навантаження на суглоби собак.

Щоб зменшити ризики, Амір Анварі рекомендує використовувати килими або спеціальні коврики, які допоможуть уникнути ковзання.

Також він порадив встановлювати пандуси для собак, які люблять стрибати на диван чи ліжко. За словами ветеринара, постійні стрибки можуть створювати додатковий тиск на суглоби.

Добавки для підтримки суглобів

Ще одним пунктом у списку стали поживні добавки. Ветеринар розповів, що використовує для собак комбінацію Омега-3 та спеціальних добавок для підтримки суглобів.

Він зазначив, що такі засоби можуть діяти як протизапальна підтримка та допомагати уповільнювати дегенеративні процеси у суглобах.

При цьому Амір Анварі наголосив, що починати таку профілактику варто ще до появи симптомів, оскільки йдеться саме про попередження проблем, а не про лікування вже запущеного захворювання.

Починати профілактику якомога раніше

Остання порада ветеринара — не відкладати турботу про суглоби на пізніше, особливо якщо йдеться про великі та активні породи собак, які мають вищий ризик розвитку артриту.

За словами Аміра Анварі, багато власників починають звертати увагу на проблему лише після появи очевидних симптомів, хоча дегенерація суглобів може тривати вже близько року до цього моменту.

Саме тому він закликав власників старших собак починати профілактичні заходи якомога раніше, щоб допомогти улюбленцям довше залишатися активними та рухливими.

