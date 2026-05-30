Їх можна їсти без обмежень: тренер назвав продукт, який допоможе ефективно схуднути

При складанні ефективного меню для зниження ваги вкрай важливо обирати продукти, які забезпечують тривале відчуття насичення без зайвого калорійного навантаження.

Звичайні їстівні гриби є унікальним дієтичним рішенням, адже вони допомагають контролювати апетит і водночас практично не зашкодять вашій талії, розповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

За словами тренера, для успішного схуднення критично важливо створити дефіцит калорій і водночас не ходити голодним. Щоб їжа добре насичувала, вона має містити багато води, клітковини та білка при мінімальній калорійності.

У грибів із цим повний порядок. Вони майже повністю складаються з води, мають непоганий запас харчових волокон і білка, а важать усього 20–30 калорій на сто грамів. Саме тому гриби — це «суперситно»: об’єм великий, а калорійний внесок у денний раціон мізерний.

«Ситність вчені при здоровому глузді і ясній пам’яті міряють не на кількість продукту, а на кількість калорій. Тому сало не ситне, а гриб — ще й як. Бо 100 калорій — це 12 грамів сала і майже півкіля грибів», — зазначає Мандзяк.

Фітнес-тренер зауважив, що сто грамів грибів містять від 2 до 6 грамів корисної клітковини. Її основу становить хітин — міцна речовина, яку не здатні перетравити ані наш шлунок, ані корисна мікрофлора кишківника. Оскільки цей компонент проходить крізь організм транзитом і не засвоюється, грибна клітковина взагалі не додає нам зайвих калорій.

«Для похудання важливий білок, бо він ситний, спалює багато калорій щоб засвоїтись, і зберігає мускулатуру, щоб ти не тільки мало важив, а й виглядав на 101%. Білок в грибах є, щоправда всього лиш 2-3 грама, що в 10 разів менше ніж в мнясі. Та й білок той засвоюється лише на 50-70%, та ще й має ненайкращий амінокислотний профіль», — пояснив фітнес-тренер.

За якістю та засвоюваністю білка гриби поступаються м’ясу, яйцям чи молоку, адже їхній протеїн засвоюється гірше. Це загальна особливість багатьох рослинних продуктів та грибів. Проте веганам не варто хвилюватися: якщо поєднувати у раціоні різні джерела рослинного білка та їсти їх із невеликим запасом, організм отримає все необхідне.

Фітнес-тренер зазначає, що гриби — це чудовий дієтичний продукт. Через мізерну калорійність, наявність білка та великої кількості клітковини їх можна сміливо їсти у великих об’ємах під час схуднення і не боятися за фігуру.

