Україна активно нарощує застосування безпілотників середньої дальності для ураження російських військових об’єктів далеко за межами лінії фронту.

Про це пише видання Business Insider.

Як зазначають журналісти, протягом повномасштабної війни безпілотники здебільшого використовувалися для двох завдань — ударів по військах безпосередньо на передовій та атак на стратегічні об’єкти в глибокому тилу РФ.

Втім, останнім часом українські військові дедалі частіше завдають ударів по цілях на проміжній дистанції — приблизно від 20 до 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Йдеться про склади боєприпасів, транспортні вузли, військову техніку, командні пункти та системи протиповітряної оборони.

За даними видання, раніше російське командування вважало ці райони відносно безпечними. Однак нові можливості українських безпілотників змушують окупантів переносити склади та логістичні центри далі від фронту.

У результаті збільшується час доставки боєприпасів, техніки та інших ресурсів до передових підрозділів.

Керівник відділу військового співробітництва Сил територіальної оборони України Тарас Березовець переконаний, що широке застосування такої тактики матиме серйозний вплив на перебіг бойових дій.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив намір України масштабувати кампанію зі знищення російської логістики.

За його словами, тил противника більше не можна вважати безпечним, а нові технології дають змогу паралізувати ворожі операції та зменшувати наступальний потенціал окупаційних військ.

Ефективність нової стратегії відзначають і західні аналітики.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW), на яких посилається Business Insider, вважають, що удари по цілях на середній глибині вже вплинули на ситуацію на фронті.

За їхньою оцінкою, у квітні Росія вперше від часу української операції в Курській області в серпні 2024 року захопила менше території, ніж втратила.

Аналітики також наголошують, що ця кампанія лише набирає обертів.

Зокрема, партнери України, серед яких Німеччина та Норвегія, вже оголосили про спільні програми виробництва тисяч безпілотників такого класу.

На думку експертів, це може започаткувати новий етап війни, у якому удари по логістичних маршрутах і тилових районах дедалі більше впливатимуть на ситуацію на полі бою.

«Ударна кампанія України на середній дистанції, ймовірно, далека від свого апогею, за умови подальшої підтримки з боку партнерів України, і, ймовірно, посилиться протягом 2026 року, оскільки Україна розгортає нову зброю, здатну вразити оперативний тил Росії», — вважають зокрема в ISW.

