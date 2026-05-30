Політика
У Кремлі розуміють, що економіка на межі: дипломат про погрози РФ

Офіційні заяви Кремля не відповідають реальній ситуації у РФ та на полі бою.

Ігор Бережанський
Диктатор Путін / © Getty Images

Нинішні події навколо війни Росії проти України відображають одразу кілька процесів, які відбуваються паралельно.

Про це в етері Еспресо заявив американський дипломат, експосол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Зокрема, він згадав ескалацію російських ударів по Києву, заяви Лаврова на адресу Марко Рубіо та інших західних дипломатів, а також сигнали з боку Росії про можливу готовність до переговорів.

За його словами, це взаємопов’язані елементи однієї картини.

«Думаю, те, що ми зараз бачимо — ескалація російських ударів по Києву — це лише частина ширшої картини», — зазначив він.

Карпентер продовжив, що паралельно звучать і політичні сигнали з боку Москви щодо можливих переговорів.

«Попередження Лаврова Марко Рубіо та іншим західним міністрам закордонних справ, а також сигнали Росії про можливу готовність до нових переговорів найближчим часом — це дві сторони однієї медалі», — сказав дипломат.

Він наголосив, що така поведінка, на його думку, свідчить про внутрішню слабкість Росії.

«Усе це лише оголює структурні слабкості Росії. Росія слабшає на фронті, а українська кампанія глибоких ударів по території РФ дає результат», — пояснив Карпентер.

Він звернув увагу на економічний стан РФ.

«Російська економіка насправді слабша, ніж більшість людей усвідомлює. Імовірно, інфляція там вища, а економічне зростання скоротилося значно сильніше, ніж багато хто думає», — зазначив дипломат.

Окремо він підкреслив, що офіційні заяви Кремля не відповідають реальній ситуації.

«Кремль маніпулює статистикою та намагається створити враження, що економіка залишається стабільною, але це не так», — сказав він.

Карпентер додав, що навіть непрямі індикатори можуть свідчити про спад.

«Якщо подивитися, наприклад, на супутникові знімки освітленості — тобто на рівень електроспоживання та кількість світла по всій території Російської Федерації — можна побачити спад, який відповідає суттєвому скороченню ВВП за останні чотири роки», — пояснив він.

На його думку, саме економічний тиск впливає на політичну поведінку російського керівництва.

«Путін це розуміє. Саме тому він одночасно погрожує ескалацією і паралельно демонструє більшу готовність до переговорів», — наголосив Карпентер.

Він підсумував, що така стратегія має межі.

«Якщо ситуація і надалі розвиватиметься за нинішнім сценарієм, Росія не зможе нескінченно тягнути цю війну», — сказав дипломат.

Раніше повідомлялося, що нафтові доходи Кремля стрімко падають, а Центральний банк зафіксував рекордне за 24 роки скорочення золотих резервів.

Ми раніше інформували, що воєнний злочинець Дмітрій Медведєв використав інцидент з російським дроном у Румунії для нових погроз на адресу Європи.

