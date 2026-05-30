Дрон / © Defense Express

Застосування великої кількості дронів середньої дальності останніми місяцями дозволило Збройним силам України взяти під контроль трасу Р-280 «Новоросія», яку називають «сухопутним мостом» до окупованого Криму.

Про це повідомляє видання Politico.

За даними журналістів, ця траса забезпечує постачання як анексованого півострова, так і російського угруповання на південному фронті — в районі Херсонської та Запорізької областей.

Зазначається, що з початку весни удари безпілотників суттєво ускладнили роботу російської ППО в регіоні, після чого українські дрони отримали можливість діяти глибше на окупованих територіях.

Як пише видання, тепер дістатися до траси «Новоросія», яка розташована приблизно за 100 км від лінії фронту, для українських БПЛА — це питання близько однієї години польоту.

Politico також зазначає, що такі удари по російських шляхах постачання свідчать про зростання можливостей українських безпілотних систем та збільшення масштабів їх виробництва.

За оцінками Інституту вивчення війни, атаки на транспортні маршрути разом із ударами по складах, командних пунктах та системах ППО обмежують здатність Росії перекидати війська та техніку на фронт.

У результаті, як зазначається, темпи просування російських військ на південному напрямку суттєво знизилися порівняно з попередніми роками.

