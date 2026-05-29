Путін заявив про "законні цілі" в Європі і процитував Геббельса

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін лицемірно заперечив агресивні наміри Москви щодо європейських країн і при цьому пригрозив ударами по державах НАТО, які можуть стати «законними цілями».

Заяви російського лідера, зроблені на брифінгу 29 травня, цитують російські пропагандисти.

Господар Кремля назвав «маренням» заяви європейських політиків про підготовку до можливого конфлікту з Росією. Путін стверджував, що Москва нібито не має агресивних планів щодо західноєвропейських країн, а попередження про російську загрозу назвав «брехнею».

У своїх коментарях російський президент навіть послався на цитату нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса, заявивши, що «чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять», коментуючи заяви західних політиків про можливу загрозу з боку РФ для країн ЄС.

Водночас, попри твердження про відсутність агресивних намірів, Путін фактично пригрозив ударами по території держав НАТО. Зокрема, він заявив, що «усі місця, звідки існує пряма військова загроза Росії, є законними цілями», припустивши удари РФ по території країн Балтії.

Окремо глава Кремля виступив із погрозами щодо «захисту» Калінінградської області, заявивши, що Росія має «всі засоби, щоб зрівняти із землею» тих, хто нібито спробує атакувати регіон.

Ці заяви пролунали на тлі тривалого повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також регулярних погроз російського керівництва на адресу країн Заходу, які підтримують Київ військовою допомогою.

Атака російського дрона на Румунію

Нагадаємо, останнім актом агресії Москви щодо європейських країн став сьогоднішній удар російського безпілотника по житловому будинку в румунському місті Галац.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що до завершення офіційної експертизи уламків безпілотника, який упав у румунському місті Галац, нібито не можна визначити його походження. Очільник Кремля цинічно висловив готовність Москви взяти участь у з’ясуванні обставин події.

При цьому поплічник Путіна та воєнний злочинець Дмитро Медведєв використав інцидент з російським дроном у Румунії для нових погроз на адресу Європи.

