Путин заявил о "законных целях" в Европе и процитировал Геббельса

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин лицемерно отрицал агрессивные намерения Москвы в отношении европейских стран и при этом пригрозил ударами по государствам НАТО, которые могут стать «законными целями».

Заявления российского лидера, сделанные на брифинге 29 мая, цитируют российские пропагандисты.

Хозяин Кремля назвал «бредом» заявления европейских политиков о подготовке к возможному конфликту с Россией. Путин утверждал, что Москва якобы не имеет агрессивных планов в отношении западноевропейских стран, а предупреждения о российской угрозе назвал «ложью».

В своих комментариях российский президент даже сослался на цитату нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, заявив, что «чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят», комментируя заявления западных политиков о возможной угрозе со стороны РФ для стран ЕС.

В то же время, несмотря на утверждение об отсутствии агрессивных намерений, Путин фактически пригрозил ударами по территории государств НАТО. В частности, он заявил, что «все места, откуда существует прямая военная угроза России, являются законными целями», допустив удары РФ по территории стран Балтии.

Отдельно глава Кремля выступил с угрозами по «защите» Калининградской области, заявив, что Россия имеет «все средства, чтобы сравнять с землей» тех, кто якобы попытается атаковать регион.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также регулярных угроз российского руководства в адрес стран Запада, которые поддерживают Киев военной помощью.

Атака российского дрона на Румынию

Напомним, последним актом агрессии Москвы в отношении европейских стран стал сегодняшний удар российского беспилотника по жилому дому в румынском городе Галац.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что до завершения официальной экспертизы обломков беспилотника, упавшего в румынском городе Галац, якобы нельзя определить его происхождение. Глава Кремля цинично выразил готовность Москвы принять участие в выяснении обстоятельств происшествия.

При этом соратник Путина и военный преступник Дмитрий Медведев использовал инцидент с российским дроном в Румынии для новых угроз в адрес Европы.

