Ситуация на Кинбурнской косе: что там происходит и пытаются ли освободить эту территорию (фото, видео)

Кинбурнская коса.

На юге Украины, у побережья Черного моря, экипажи дистанционно пилотируемых самолетов 122-й бригады территориальной обороны каждую ночь добавляют собственный весомый вклад в общее дело — уничтожение оккупантов, их тайников и ценного боевого оборудования в глубоких вражеских тылах. Свои цели украинские «Бекфаеры» сейчас ищут и атакуют преимущественно на временно захваченном Кинбурнском полуострове. Однако они могут и больше всего стремятся уничтожать врага значительно глубже.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Война в Украине: как пилоты готовятся к вылету

Подготовка к ночному вылету — это громкий, четкий и доведенный до автоматизма ритуал.

Каждый вечер они подолгу колдуют в высокой траве украинского Причерноморья, чтобы в темное небо каждую ночь безотказно и безошибочно поднимались украинские борта особого назначения. Перед самым пуском — тщательная проверка электроники самолета.

«Жасмин», командир взвода ударных БПЛА: «Если нет препятствий, у нас борт летает, максимум в одну сторону до 90-то километров».

Вы точно не раз и не два слышали в новостях современное военное словосочетание — «мидл-страйк». Сегодня экипажи 122-й отдельной бригады ТрО направляют свои тяжелые борта именно в направлении оккупированной Кинбурнской косы. И это будут уникальные беспилотники сугубо украинской разработки — «Бекфаеры»!

В полностью снаряженном состоянии такой самолет весит примерно 30 килограммов. Самое важное то, что боевая часть составляет две трети от этого веса. Саперы подразделения на месте делают последние приготовления.

Экипаж работает как один слаженный механизм. Сапер по кличке «Бобер» — опытный водитель, который знает у побережья на Николаевщине каждую скрытую тропу. Механик «Докер» филигранно готовит борт к непосредственному старту. А в машине управления работает пара пилотов, среди которых «Физрук» со своим напарником. На передовой их непременно должно быть двое. На вопрос, почему именно такой позывной, пилот улыбается: «Потому что я — физрук! 23-ри года стажа у меня, физрука». Его напарник в темноте возле открытого багажника объясняет специфику: «Два пилота нужно для того, чтобы… н

Все вместе они — единый экипаж дистанционно пилотируемого бомбардировщика «Бекфаер» батальона беспилотных систем 122-й бригады теробороны. С недавних пор, откровенно признается «Жасмин», для этого сугубо мужского боевого коллектива она является непосредственным командиром.

«Жасмин» о своем пути на войне: «Мы были пехотный батальон и я больше года я была командиром разведывательного взвода».

На самом старте 2026 года с классической разведки они полностью переквалифицировались в технологических истребителей: выжигают московитов, замаскированные тайники оккупантов, их колесный транспорт и ценное вражеское боевое оборудование. Сапер «Бобер» добавляет, что этот самолет и его переработанный боеприпас способны эффективно уничтожать живую силу врага и легкие укрытия.

Пять вылетов за ночь и «привет» для оккупантов

В сумерках начинается самое главное: борт устанавливают на катапульту. Самолет стремительно срывается с направляющих и исчезает в ночном небе. Миссия началась.

В салоне на мониторах отображаются маленькие самолетики — черный и красный. Командир «Жасмин» объясняет: «Это кто-то из наших разведчиков летает. Ну, или наш, или смежников, но это тоже наш борт».

Сейчас в небе находятся сразу два борта подразделения: один как раз заходит на боевую миссию, на конкретную задачу, а второй в это же время возвращается обратно.

В зависимости от текущей боевой ситуации, наличия разведанных целей и активности рашистов экипажи 122-й бригады могут делать по пол десятка стартов за одну ночь. Защитники стараются, чтобы каждый боеприпас попадал в цель со специальным персональным посланием.

Обычно каждая миссия бомбардировщика «Бекфаер» длится около часа — все зависит от расстояния до цели и погодных условий. Все это время полет проходит почти в автономном режиме по заранее запрограммированному маршруту.

«Физрук», пилот экипажа ударных БПЛА 122-й ОБрТрО: «У меня здесь есть — высота, которую он набирает. Скорость. То есть, я вижу летит ли он по миссии, или он отклоняется. И так далее и тому подобное. Надо его сопровождать весь полет, смотреть каждый его шаг».

Взрывчатка для оккупантов / © ТСН

15 секунд, которые стоят всего

Из точных показаний приборов на экранах, когда самолет еще находится в небе, пилоты четко понимают — бомбометание состоялось успешно. Но чтобы увидеть реальный результат своего труда собственными глазами, бойцам приходится с нетерпением ждать возвращения «Бекфаера» с боевого задания и его приземления.

В ночной темноте, слегка подсвеченной красными фонарями, ребята продираются зарослями и несут самолет обратно к машине.

С тех пор как эти экипажи заступили на боевое дежурство на юге Николаевщины, уверяет «Жасмин», продолжительность безопасной жизни московитов с оружием на Кинбурнском полуострове значительно сократилась.

«Жасмин», командир взвода ударных БПЛА 122-й ОБрТрО: «За почти три месяца, что мы здесь охотимся на косе, у нас более двухсот вылетов! Мы летаем от 5-ти до семи вылетов за ночь и немножко „шухера“ там на косе — наделали. Еще немножко, да! И, надеюсь — на Крым!».

