На Кинбурнской косе появился украинский флаг

Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг

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Украинские военные из 123-й бригады терробороны установили первый флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе.

Об этом сообщает Telegram «УЖАС С НЕБЕС „123“.

В частности, военные опубликовали кадры, на которых видно, что флаг нашей страны был установлен.

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«Гордость — это подразделение беспилотных систем 123-й бригады терробороны, которая на днях установила первый флаг Украины на Кинбурнской косе, как символ нашей неизбежной победы над злом», — говорится в сообщении.

Кинбурнская коса — это узкий полуостров к югу от Очакова, расположенный между Черным и Азовским морями.

Российские вооруженные силы зашли на территорию полуострова в марте 2022 года со стороны суши в Херсонской области. Это позволило им установить контроль над значительным участком морской акватории Черного моря, ведь коса расположена в стратегическом месте — здесь сходятся выходы из портов Херсона (Херсонский морской торговый порт) и Николаева (Морские торговые порты (МТП) «Николаев», «Ольвия» и «Ника-Терра»).

С начала полномасштабной войны Кинбурнская коса превратилась в важный военный рубеж — через нее проходят линии обороны и поставки. Контроль над этой территорией критически важен для обеспечения безопасности южного побережья страны.

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Дата публикации 08:11, 20.07.25 Количество просмотров 2 Силы обороны установили первый флаг Украины на Кинбурнской косе