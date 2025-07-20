ВСУ продвинулись на самом горячем участке фронта, там идут ожесточенные бои — ISW

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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На Покровском направлении украинские войска достигли определенного продвижения.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

По данным ISW, геолокационные видео, опубликованные 18 июля, свидетельствуют о движении подразделений ВСУ в северной части села Николаевка, что к северо-востоку от Покровска.

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В то же время, российские силы, очевидно, смогли продвинуться к западу от Новоэкономического, однако ISW отмечает, что пока нет визуального подтверждения этим заявлениям.

Генеральный штаб ВСУ в своем вечернем своде сообщил, что на Покровском направлении с начала минувших суток враг 36 раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Орехово, Дачное, Мирноград, Зверево, Муровка, Алексеевкає. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград и Белицкое.

Ранее сообщалось, что россияне распространяют неправдивую информацию о начале активных штурмов на город Покровск.

Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Оккупанты усилили давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, пытаясь продвинуться на этом направлении без потерь, которые они несли в Бахмуте или Авдеевке.

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