На Покровском направлении ситуация стала пахнуть очень плохим — обозреватель

Покровск / © Getty Images

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На Покровском направлении, где еще весной казалось, что есть все шансы удержать агломерацию, ситуация стала очень плохим пахнуть.

Об этом информирует 18 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

Россияне продвигаются к той же шахте возле Покровска.

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Также, враг одновременно продвигается к ключевым точкам — трассы на Павлоград и Доброполье, и преуспевают.

В случае, если они перегрызут их - это фактически оперативное оцепление, потому что там останутся узкие сельские дороги, которые уже сейчас усеяны уничтоженными автомобилями, особенно гражданскими.

Россиянам безразлично, кого убивать дронами. Все, что двигается, уже попадает под атаку дронов.

Ситуация по всему направлению критическая и перспективы для нашей обороны на данный момент — очень не радуют.

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"И при том, я не вижу пока что-то, чтобы изменило ситуацию. Наши воины делают гораздо больше своих возможностей. Поэтому помощь нашему войску, особенно на горячих направлениях - жизненно необходима!", - резюмировал обозреватель.

Напомним, российские войска достигли тактического продвижения на восточном направлении Запорожской области , захватив село Малиновка, расположенное к западу от Гуляйполя. Это первое изменение линии фронта в этом районе со времени украинского контрнаступления летом 2023 года.

Как свидетельствуют геолокационные видео, обнародованные 14 июля, оккупанты смогли закрепиться на участке, которое долгое время оставалось относительно стабильным. Аналитики отмечают, что российская активность в этом районе выросла еще в мае 2025 года, а в самый населенный пункт войска РФ продвинулись в конце июня.