УПЦ МП обязали разорвать связи с РФ: какой новый срок дали

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий / © УНИАН

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Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) вынесла предписание Киевской митрополии УПЦ Московского патриархата по признакам аффилированности с Русской православной церковью.

Об этом сообщает Госслужба по этнополитике.

«По результатам проведенного исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях», — говорится в сообщении.

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Чтобы выполнить предписание, УПЦ МП должна:

Чтобы ее глава митрополит Онуфрий предоставил решение высших органов церковной власти относительно выхода УПЦ из структуры РПЦ и утраты силы для УПЦ всех положений устава РПЦ.

Онуфрий должен публично или в письменном виде объявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и заявить о разрыве с РЦП.

Все священнослужители, монахи, монахини УПЦ из состава священного синода РПЦ, архиерейского и поместного соборов РПЦ, межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ, а также канонических подразделений РПЦ, должны объявить о своем выходе из структур РПЦ.

Заявить о признании недействительными принятые РПЦ решения аннексии епархий УПЦ МП на оккупированных территориях и назначении главой РПЦ Кириллом новых руководителей этих епархий.

Устранить выявленные нарушения УПЦ МП должно до 18 августа 2025 года.

Напомним, что Киевская митрополия УПЦ МП потеряла не только правовой статус, но и легитимного руководителя в юридической плоскости. Ведь после указа президента Зеленского о прекращении гражданства Онуфрия он юридически потерял право возглавлять юридическое лицо Киевской митрополии.