Лишение Онуфрия украинского гражданства: что говорят в УПЦ МП

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий / © Центр информации УПЦ

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В УПЦ МП прокомментировали лишение гражданства их главы митрополита Онуфрия и заверили, что у иерарха нет других паспортов, кроме украинского.

Об этом заявил спикер УПЦ Московского патриархата митрополит Климент (Вечеря) в комментарии «Суспільному».

Он заверил, что Онуфрий «не обращался» в Россию «с заявлением о получении другого гражданства».

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По словам Климента, глава УПЦ МП будет оспаривать указ президента о лишении гражданства и доказывать, что не имеет других паспортов, кроме украинского. В УПЦ МП считают, что решение о прекращении гражданства «подлежит определенному юридическому сомнению».

Напомним, что сегодня президент Зеленский лишил украинского гражданства главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.

Причиной назвали наличие в Онуфрии российского паспорта. Сам глава Московского патриархата в Украине ранее отрицал, что имеет российское гражданство.

Заметим, что еще в 2023 году Украинская правда провела расследование, в котором выяснила, что митрополит Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют гражданство России.

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По информации источников ТСН.ua, главу УПЦ МП Онуфрия могут отдать на обмен с Россией.