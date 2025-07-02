- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 858
- Время на прочтение
- 1 мин
Лишение Онуфрия украинского гражданства: что говорят в УПЦ МП
УПЦ МП будет судиться с президентом Зеленским из-за указа о лишении гражданства митрополита Онуфрия.
В УПЦ МП прокомментировали лишение гражданства их главы митрополита Онуфрия и заверили, что у иерарха нет других паспортов, кроме украинского.
Об этом заявил спикер УПЦ Московского патриархата митрополит Климент (Вечеря) в комментарии «Суспільному».
Он заверил, что Онуфрий «не обращался» в Россию «с заявлением о получении другого гражданства».
По словам Климента, глава УПЦ МП будет оспаривать указ президента о лишении гражданства и доказывать, что не имеет других паспортов, кроме украинского. В УПЦ МП считают, что решение о прекращении гражданства «подлежит определенному юридическому сомнению».
Напомним, что сегодня президент Зеленский лишил украинского гражданства главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.
Причиной назвали наличие в Онуфрии российского паспорта. Сам глава Московского патриархата в Украине ранее отрицал, что имеет российское гражданство.
Заметим, что еще в 2023 году Украинская правда провела расследование, в котором выяснила, что митрополит Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют гражданство России.
По информации источников ТСН.ua, главу УПЦ МП Онуфрия могут отдать на обмен с Россией.