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ТСН в социальных сетях

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Украина
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В Хмельницком протестовали против приезда главы УПЦ МП Онуфрия (фото)

Глава УПЦ МП Онуфрий должен был посетить Свято-Николаевский собор в Хмельницком, что вызвало возмущенных горожан.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Акция протеста против приезда главы УПЦ МП Онуфрия в Хмельницком

Акция протеста против приезда главы УПЦ МП Онуфрия в Хмельницком / © Суспільне

В Хмельницком возле Свято-Николаевского собора, куда должен прибыть богослужение предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, началась акция протеста.

Об этом передает «Суспільне Хмельницький».

У собора собралось более 100 минтингующих, среди которых ветераны, действующие военнослужащие, родные погибших воинов. Родные погибших перед забором собора скандируют: «Геть московского попа!».

Депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук сообщил, что подъезд к церкви заблокировали мусоровозы и ассенизаторы.

Фото Виталия Пидгайчука

Фото Виталия Пидгайчука

Общественный активист и военнослужащий Евгений Карась также призвал хмельнитчан приходить в храм и «изгнать сатану». Впоследствии Карась сообщил, что сторонники МП отступили и отказались проводить богослужение.

На сайте Хмельницкой епархии Украинской православной церкви было написано 21 мая в 17:00 предстоятель УПЦ МП возглавит всенощное бдение в Свято-Николаевском соборе.

Однако впоследствии приближенные к УПЦ МП Telegram-каналы сообщили, что богослужение с участием митрополита Онуфрия было отменено.

Напомним, что СБУ и Нацполиция провели обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП.

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