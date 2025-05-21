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В Хмельницком протестовали против приезда главы УПЦ МП Онуфрия (фото)
Глава УПЦ МП Онуфрий должен был посетить Свято-Николаевский собор в Хмельницком, что вызвало возмущенных горожан.
В Хмельницком возле Свято-Николаевского собора, куда должен прибыть богослужение предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, началась акция протеста.
Об этом передает «Суспільне Хмельницький».
У собора собралось более 100 минтингующих, среди которых ветераны, действующие военнослужащие, родные погибших воинов. Родные погибших перед забором собора скандируют: «Геть московского попа!».
Депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук сообщил, что подъезд к церкви заблокировали мусоровозы и ассенизаторы.
Общественный активист и военнослужащий Евгений Карась также призвал хмельнитчан приходить в храм и «изгнать сатану». Впоследствии Карась сообщил, что сторонники МП отступили и отказались проводить богослужение.
На сайте Хмельницкой епархии Украинской православной церкви было написано 21 мая в 17:00 предстоятель УПЦ МП возглавит всенощное бдение в Свято-Николаевском соборе.
Однако впоследствии приближенные к УПЦ МП Telegram-каналы сообщили, что богослужение с участием митрополита Онуфрия было отменено.
Напомним, что СБУ и Нацполиция провели обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП.