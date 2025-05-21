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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Хмельницькому протестували проти приїзду голови УПЦ МП Онуфрія (фото)

Голова УПЦ МП Онуфрій мав відвідати Свято-Миколаївський собор у Хмельницькому, що викликало обурення містян.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Акція протесту проти приїзду глави УПЦ МП Онуфрія у Хмельницькому

Акція протесту проти приїзду голови УПЦ МП Онуфрія у Хмельницькому / © Суспільне

У Хмельницькому біля Свято-Миколаївського собору, куди мав прибути для богослужіння предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, розпочалася акція протесту.

Про це передає «Суспільне Хмельницький».

Біля собору зібралося понад 100 мінтингувальників, серед яких ветерани, чинні військовослужбовці, рідні загиблих воїнів. Рідні загиблих перед парканом собору скандують: «Геть московського попа!».

Депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук повідомив, що під’їзд до церкви заблокували сміттєвози та асенізатори.

Фото Віталія Підгайчука

Фото Віталія Підгайчука

Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась також закликав хмельниччан приходити до храму та «вигнати сатану». Згодом Карась повідомив, що прихильники МП відступили і відмовилися проводити богослужіння.

На сайті Хмельницької єпархії Української православної церкви було написано, що 21 травня о 17:00 предстоятель УПЦ МП очолить всенічне бдіння у Свято-Миколаївському соборі.

Проте згодом наближені до УПЦ МП Telegram-канали повідомили, що богослужіння за участю митрополита Онуфрія було скасовано.

Нагадаємо, що СБУ та Нацполіція провели обшуки в канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП.

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