Зачинив церкву і сховався в хаті: на Волині піп Московського патріархату відмовився пустити труну воїна до храму

На Волині піп УПЦ МП не пустив до храму труну із загиблим захисником / © ТРК Аверс

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На Волині знову розгорівся скандал через цинічні дії священнослужителів УПЦ МП — вкотре попи Московського патріархату не дозволили відспівати загиблого військового у храмі.

Про це передає місцеве видання «Аверс».

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Інцидент стався у селі Полиці Камінь-Каширського району на Волині.

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Дружина та мама загиблого героя Олександра Оліферчука хотіли, щоб захисника відспівали священники ПЦУ. Проте у селі є храм лише Московського патріархату. Місцевий піп УПЦ МП навідріз відмовився пускати до храму труну з загиблим героєм разом зі священниками ПЦУ.

«У церкву не дали занести. А він же там хрестився. Він там молився. Як хоронять героя у нас — церкву закрили», — ридала мати загиблого героя над труною сина.

За словами сестри військового, священник спеціально зачинив церкву у день поховання.

«Він (піп УПЦ МП — Ред.) приходив і сказав: „Якщо я ховаю, я церкву відчиню. А якщо ховає священник ПЦУ — то церкву я вам не відкрию. Ми додому до нього ходили — він закрився в хаті і не пустив нас. Не захотів, бо вони підпорядковуються Московському патріархату“, — розповідає сестра загиблого героя Алла.

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Реакція односельчан на ганебний вчинок священника була на диво спокійною, каже Алла.

«Коли винесли на вулицю Олександра, моя мама зверталася до громади. Громада стояла, опустивши голови, і все», — зазначила вона.

Олександрові Оліферчуку було 48 років. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи. До цього його вважали зниклим безвісти.Останній бій військовий прийняв 13 травня 2026 року у районі населеного пункту Будки на Сумщині.

Зауважимо, що такі скандали з УПЦ МП на Волині, на жаль, — не рідкість. Так, ми писали, що у селі Ветли, поблизу кордону з Білоруссю, піп УПЦ МП не дав поховати у храмі уже двох загиблих військових.

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