Польща підняла авіацію через атаку РФ, але тривогу помилково оголосили не там

Польський літак / © Вікіпедія

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Увечері 5 жовтня Польща піднімала військову авіацію через російську атаку на Україну. Водночас під час розсилки попереджень про небезпеку сталася помилка.

Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі.

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О 19:30 за місцевим часом жителям Люблінського воєводства, яке межує з Україною, мали надіслати попередження про російську повітряну атаку та роботу польських ВПС. Уже за 18 хвилин загрозу скасували.

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Згодом з’ясувалося, що повідомлення помилково отримали мешканці Любуського воєводства, розташованого на кордоні з Німеччиною.

В Урядовому центрі безпеки визнали помилку та перепросили отримувачів, зазначивши, що хибне сповіщення могло викликати тривогу та спонукати людей до захисних заходів.

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