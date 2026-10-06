- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Польща підняла авіацію через атаку РФ, але тривогу помилково оголосили не там
Під час російського обстрілу України польські військові підняли авіацію, однак попередження про повітряну небезпеку помилково отримали мешканці воєводства на кордоні з Німеччиною замість регіону біля України.
Увечері 5 жовтня Польща піднімала військову авіацію через російську атаку на Україну. Водночас під час розсилки попереджень про небезпеку сталася помилка.
Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі.
О 19:30 за місцевим часом жителям Люблінського воєводства, яке межує з Україною, мали надіслати попередження про російську повітряну атаку та роботу польських ВПС. Уже за 18 хвилин загрозу скасували.
Згодом з’ясувалося, що повідомлення помилково отримали мешканці Любуського воєводства, розташованого на кордоні з Німеччиною.
В Урядовому центрі безпеки визнали помилку та перепросили отримувачів, зазначивши, що хибне сповіщення могло викликати тривогу та спонукати людей до захисних заходів.
Нагадаємо, що Польща готується до війни: новий закон має змінити систему оборони