У Румунії та Польщі підіймали авіацію через удари РФ по Україні: деталі

Винищувачі / © PAP

Реклама

У ніч проти 5 жовтня поблизу кордону Румунії з Україною зафіксували повітряну ціль, були підійняті два винищувачі F-18. Польська авіація також здійснювала патрулювання.

Про це повідомляють у Міноборони Румунії та Урядовому центрі безпеки Польщі.

Реклама

Польща та Румунія піднімали авіацію через РФ: що відомо

Як повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії, ціль виявила радіолокаційна система у ніч проти 5 жовтня — вона рухалася на схід від Вилкового, неподалік румунського кордону.

Реклама

Після цього два іспанські винищувачі F-18 вилетіли з 57-ї авіабази імені Міхая Когелнічану. Національний військовий командний центр також повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення на півночі повіту Тулча.

О 02:34 місцевим мешканцям надіслали повідомлення RO-Alert. Водночас порушення повітряного простору Румунії не зафіксували.

Повітряну тривогу скасували о 03:23.

У Польщі також оголосили попередження через російську повітряну атаку по Україні. Авіація здійснювала патрулювання.

Реклама

«Увага! Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Польщі працює польська авіація. Очікуйте подальших повідомлень», — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Alert RCB (урядової системи оповіщення населення Польщі) отримали жителі Люблінського воєводства.

Нагадаємо, у Києві оголосили загрозу застосування ударних безпілотників. Моніторингові канали повідомляли про реактивний БпЛА над Київським водосховищем, який рухався у напрямку Вишгорода та столиці. Також була загроза для Троєщини. Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях і не ігнорувати повітряну тривогу.

Новини партнерів