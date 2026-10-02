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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Румунії "прилетів" дрон: спалахнула пожежа

Румунське Міноборони підтвердило падіння безпілотника у повіті Тулча під час атаки на прикордонну інфраструктуру України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Безпілотник

Безпілотник / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 2 жовтня у прикордонному районі Румунії впав невідомий безпілотник, спровокувавши загоряння. На місце події були оперативно направлені екстрені служби для ліквідації наслідків.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

У ніч проти 2 жовтня радіолокаційна система Міноборони Румунії зафіксувала нові атаки безпілотників по цивільних та інфраструктурних об’єктах в Україні. Йдеться про території поблизу річкового кордону з Румунією у північній частині повіту Тулча.

Близько 05:00 стало відомо про падіння об’єкта, ймовірно дрона, неподалік населеного пункту Плауру в повіті Тулча. Після падіння спалахнула пожежа, однак інформації про постраждалих чи матеріальні збитки не надходило.

«Зазначаємо, що радіолокаційні системи Міністерства національної оборони протягом минулої ночі не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в національний повітряний простір. Ситуація розвивається, і ми повідомимо додаткову інформацію, щойно вона стане доступною», — йдеться в заяві румунського міністерства.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки дронами на Україну в ніч проти 29 вересня Румунія зафіксувала повітряну ціль біля кордону, через що були підняті в небо два іспанські винищувачі F-18. Порушення румунського повітряного простору не зафіксували, але в повіті Тулча оголошували тривогу, а згодом у повіті Бреїла знайшли уламки ймовірного дрона.

Вже наступного дня, 30 вересня, Польща та Румунія підняли у повітря винищувачі через атаку Росії на Україну. Польські військові активували авіацію та ППО з превентивною метою для захисту повітряного простору. А Румунія підняла два іспанські винищувачі F-18 через ціль поблизу кордону. Порушення повітряного простору країни не зафіксували.

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