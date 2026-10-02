Свиняча рулька для бутербродів у духовці: рецепт страви, яка довго зберігатиметься

Готується шляхом запікання з соєвим соусом, часником і спеціями. Зберігається тривалий час у холодильнику і виходить смачною та соковитою.

Помийте рульку, ретельно зішкребіть шкірку ножем і висушіть паперовим рушником.

Часник очистіть і наріжте пластинками.

Для маринаду: у мисці змішайте гірчицю, соєвий соус, коріандр, сіль.

У рульці гострим ножем зробіть кілька глибоких надрізів у шкірці, вставте туди пластинки часнику та рясно змастіть рульку маринадом з усіх боків, розкладіть зверху лавровий лист і помістіть у рукав для запікання, зав’яжіть краї та відправте маринуватися в холодильник на 2–4 години.

Покладіть пакет із рулькою на деко і запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів близько двох годин, за 15 хвилин до закінчення запікання розріжте пакет зверху і запікайте ще до утворення золотистої скоринки.