- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 666
- Час на прочитання
- 1 хв
Свиняча рулька для бутербродів у духовці: рецепт страви, яка довго зберігатиметься
Свиняча рулька — це чудова альтернатива магазинній ковбасі для бутербродів або просто як холодна закуска на святковий стіл.
Готується шляхом запікання з соєвим соусом, часником і спеціями. Зберігається тривалий час у холодильнику і виходить смачною та соковитою.
Інгредієнти
- свиняча рулька
- 1,3–1,5 кг
- часник
- 6–8 зубчиків
- гірчиця
- 1 ст. л.
- соєвий соус
- 3 ст. л.
- коріандр
- 0,5 ч. л.
- лавровий лист
- 2 шт.
- сіль
-
Помийте рульку, ретельно зішкребіть шкірку ножем і висушіть паперовим рушником.
Часник очистіть і наріжте пластинками.
Для маринаду: у мисці змішайте гірчицю, соєвий соус, коріандр, сіль.
У рульці гострим ножем зробіть кілька глибоких надрізів у шкірці, вставте туди пластинки часнику та рясно змастіть рульку маринадом з усіх боків, розкладіть зверху лавровий лист і помістіть у рукав для запікання, зав’яжіть краї та відправте маринуватися в холодильник на 2–4 години.
Покладіть пакет із рулькою на деко і запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів близько двох годин, за 15 хвилин до закінчення запікання розріжте пакет зверху і запікайте ще до утворення золотистої скоринки.
Остудіть, загорніть у плівку та зберігайте в холодильнику.
Поради:
Рульку можна залишити маринуватися на ніч.
Спеції використовуйте на свій смак.