ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
666
Час на прочитання
1 хв

Свиняча рулька для бутербродів у духовці: рецепт страви, яка довго зберігатиметься

Свиняча рулька — це чудова альтернатива магазинній ковбасі для бутербродів або просто як холодна закуска на святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
300 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Свиняча рулька для бутербродів у духовці

Свиняча рулька для бутербродів у духовці / © Credits

Готується шляхом запікання з соєвим соусом, часником і спеціями. Зберігається тривалий час у холодильнику і виходить смачною та соковитою.

Інгредієнти

свиняча рулька
1,3–1,5 кг
часник
6–8 зубчиків
гірчиця
1 ст. л.
соєвий соус
3 ст. л.
коріандр
0,5 ч. л.
лавровий лист
2 шт.
сіль

  1. Помийте рульку, ретельно зішкребіть шкірку ножем і висушіть паперовим рушником.

  2. Часник очистіть і наріжте пластинками.

  3. Для маринаду: у мисці змішайте гірчицю, соєвий соус, коріандр, сіль.

  4. У рульці гострим ножем зробіть кілька глибоких надрізів у шкірці, вставте туди пластинки часнику та рясно змастіть рульку маринадом з усіх боків, розкладіть зверху лавровий лист і помістіть у рукав для запікання, зав’яжіть краї та відправте маринуватися в холодильник на 2–4 години.

  5. Покладіть пакет із рулькою на деко і запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів близько двох годин, за 15 хвилин до закінчення запікання розріжте пакет зверху і запікайте ще до утворення золотистої скоринки.

  6. Остудіть, загорніть у плівку та зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Рульку можна залишити маринуватися на ніч.

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie