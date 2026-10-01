Курячий кекс: рецепт соковитої мʼясної страви

Курячий кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

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Якщо хочеться приготувати на вечерю щось ситне, але не витрачати багато часу на кухні, фудблогерка Ольга Рябенко розповіла про простий рецепт, який легко повторити вдома. Куряче м’ясо, сир, яйця та кілька простих добавок перетворюються на ароматну запіканку, яку зручно нарізати порційними шматочками та подавати як самостійну страву чи додаток до гарніру.

Інгредієнти філе курячого стегна 500 г яйця 2 шт. твердий сир 180 г майонез 1 ст. л сметана 1–2 ст. л борошно 2 ст. л копчена паприка 1 ч. л сушений часник 1 ч. л овочева приправа 1 ч. л зелена цибуля 4 пера сіль перець

Курячий кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими кубиками. Додайте яйця, сіль, перець, копчену паприку, сушений часник і овочеву приправу. Далі додайте сметану, майонез, натертий твердий сир і подрібнену зелену цибулю. Ретельно перемішайте масу. Форму для запікання змастіть невеликою кількістю олії чи масла та перекладіть у неї курячу суміш. Випікайте приблизно 40 хв за 180°C, поки зверху не утвориться рум’яна скоринка. Готовому кексу дайте трохи охолонути, після чого наріжте порційними шматочками та подавайте.

Курячий кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Курячий кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Курячий кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Цей курячий кекс — саме той рецепт, який легко стає домашнім фаворитом: мінімум підготовки, прості інгредієнти та максимум соковитості.

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