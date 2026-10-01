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Збирали дані про військову базу: у Латвії викрили шпигунів РФ
Двох латвійських громадян підозрюють у збиранні інформації про базу в Адажі — одну з найважливіших військових баз Латвії.
У Латвії затримано двох громадян за підозрою у шпигунстві на користь російської військової розвідки та використанні приватного літака для спостереження за армійською базою, на якій розміщені сили НАТО.
Про це повідомляє Bloomberg.
Служба державної безпеки Латвії (VDD) заявила, що двох громадян Латвії підозрюють у зборі інформації про базу в Адажі, військові радарні системи та пересування літаків.
За даними ЗМІ, пара збирала інформацію для російської військової розвідки ГРУ. Один з підозрюваних навіть використовував приватний літак для здійснення розвідки та аерофотозйомки бази.
Влада стверджує, що пара здійснювала діяльність, яка могла б підтримувати російські розвідувальні та диверсійні групи, що діють у Латвії.
База в Адажі — одна з найважливіших військових баз Латвії та місце розташування бригади НАТО в країні.
Нагадаємо, румунські правоохоронці успішно запобігли масштабній диверсії, яку готував російський шпигун проти військових баз НАТО та українських вантажних літаків.