Збирали дані про військову базу: у Латвії викрили шпигунів РФ

Затримані збирали інформацію для російської військової розвідки / © Getty Images

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У Латвії затримано двох громадян за підозрою у шпигунстві на користь російської військової розвідки та використанні приватного літака для спостереження за армійською базою, на якій розміщені сили НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Служба державної безпеки Латвії (VDD) заявила, що двох громадян Латвії підозрюють у зборі інформації про базу в Адажі, військові радарні системи та пересування літаків.

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За даними ЗМІ, пара збирала інформацію для російської військової розвідки ГРУ. Один з підозрюваних навіть використовував приватний літак для здійснення розвідки та аерофотозйомки бази.

Влада стверджує, що пара здійснювала діяльність, яка могла б підтримувати російські розвідувальні та диверсійні групи, що діють у Латвії.

База в Адажі — одна з найважливіших військових баз Латвії та місце розташування бригади НАТО в країні.

Нагадаємо, румунські правоохоронці успішно запобігли масштабній диверсії, яку готував російський шпигун проти військових баз НАТО та українських вантажних літаків.

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