ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Енергетики повернули електрику 3 млн сімей після ворожих атак — ДТЕК

У вересні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 3 млн родин у чотирьох областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«В перший місяць осені ворог продовжував атакувати мирні міста та села і нищити енергоінфраструктуру. Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу фахівцям операторів систем розподілу ДТЕК Мережі вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для понад 3 млн домівок», — йдеться в ньому.

Найбільше відновлень було на Донеччині, де тривають активні бойові дії. Тут у вересні енергетики повернули електропостачання 1,3 млн родин.

На Одещині світло відновили для 1,2 млн родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок атак.

Ще 433,8 тисячі домівок заживили на Дніпропетровщині, тоді як у Києві електропостачання повернули понад 300 домогосподарствам.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie